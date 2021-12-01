У Зеленского отрицают разговоры о военном положении

Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о том, что президент Владимир Зеленский 1 декабря планирует ввести военное положение. В Офисе Президента эту информацию опровергли.

По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, разговоров о военном положении не было. Об этом спикер президента заявил в комментарии журналистам.

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Никифоров говорит обращаться к Ляшко

Пресс-секретарь Владимира Зеленского опроверг заявления экс-нардепа Олега Ляшко. Сергей Никифоров убеждает, что разговоров о военном положении не было.

В Офисе Президента разговор о военном положении не ведется,

– заявил Никифоров.

В то же время представитель президента порекомендовал журналистам обратиться к лидеру "Радикальной партии" относительно его заявлений, поскольку именно он распространяет такую ​​информацию.

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