У Зеленского поделились впечатлениями от нового правительства Германии
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента отметили, что в тексте немецкого коалиционного соглашения нашлось место для поддержки Украины. В частности, европейских стремлений страны.
Поддержка Украины со стороны Германии имеет для нас ключевое значение. В частности, в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.
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Что указано в соглашении об Украине
По словам Жовквы, в тексте соглашения зафиксировали ряд важных положений по поддержке нашего государства.
- Речь идет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Партнеры в коалиции требуют от России прекратить дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Крыма, а также обеспечить выполнение Минских договоренностей, к которым привязаны санкции.
- Уделили внимание и углублению энергетического партнерства. Это касается возобновляемых источников энергии, производства "зеленого" водорода и повышения энергоэффективности.
А что с "Северным потоком-2"
Жовква отметил, что, хотя в тексте не упоминается "Северный поток-2", но соглашение содержит положения о применении европейского энергетического законодательства к энергетическим политическим проектам. Чиновник обратил внимание именно на определение "политический", то есть речь идет именно о российском газопроводе.
Поддержка европейских стремлений ЕС
Заместитель добавил, что текст соглашения содержит положения о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. В частности, определены стремления государства к обретению членства в Евросоюзе. В рамках инициативы Восточное партнерство упоминаются именно Украина, Грузия и Молдова.
Жовква резюмировал, что надеется на подписание двусторонней декларации с Германией о признании европейских стремлений Украины.
Что нужно знать о новом правительстве Германии
- Канцлер Германии Ангела Меркель вскоре покидает пост. Она возглавляла правительство в течение 16 лет.
- После парламентских выборов в Германии 2 месяца продолжались коалиционные переговоры. В конце концов, в коалицию вошли Социал-демократическая партия, "Зеленые" и "Свободные демократы".
- Согласовали, что правительство страны возглавит лидер СДПГ Олаф Шольц.