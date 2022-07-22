У Зеленского предположили, каким будет следующий "жест доброй воли" от россии

В россии не любят признавать своих поражений, поэтому каждый придумывает оправдание, как вот "жест доброй воли". В Офисе Президента считают, что следующим таким жестом может стать Херсон.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это может случиться уже в ближайшее время.

Читайте также Есть предпосылки для успеха ВСУ на Юге, – военный эксперт

На "жест" может повлиять Антоновский мост

Михаил Подоляк отметил, что уничтожение Антоновского моста заставит оккупантов снова объявить о "жесте доброй воли" и убежать из Херсона.

Как только он (Антоновский мост – 24 канал) перестанет функционировать, россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон,

– подчеркнул Подоляк.

Почему Антоновский мост важная цель

Вооруженные Силы Украины 19 июля нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда ВСУ будут выжимать их из Херсона.

В Министерстве обороны Великобритании называют этот мост главной уязвимостью россиян, ведь это один из двух путей для перевозки техники или отступления.

После обстрелов Антоновского моста Михаил Подоляк посоветовал оккупантам убираться из Херсона, потому что их будут ждать только постоянные обстрелы.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что россияне вздумали возвести новую переправу через Днепр, однако вероятность успеха этого плана чрезвычайно низка.

Интересно – Фесенко о планах путина: смотрите видео