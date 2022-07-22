У Зеленского предположили, каким будет следующий "жест доброй воли" от россии
22 июля 2022 , 22:15Читати новину українською
Источник:DW
В россии не любят признавать своих поражений, поэтому каждый придумывает оправдание, как вот "жест доброй воли". В Офисе Президента считают, что следующим таким жестом может стать Херсон.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это может случиться уже в ближайшее время.
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На "жест" может повлиять Антоновский мост
Михаил Подоляк отметил, что уничтожение Антоновского моста заставит оккупантов снова объявить о "жесте доброй воли" и убежать из Херсона.
Как только он (Антоновский мост – 24 канал) перестанет функционировать, россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон,
– подчеркнул Подоляк.
Почему Антоновский мост важная цель
- Вооруженные Силы Украины 19 июля нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда ВСУ будут выжимать их из Херсона.
- В Министерстве обороны Великобритании называют этот мост главной уязвимостью россиян, ведь это один из двух путей для перевозки техники или отступления.
- После обстрелов Антоновского моста Михаил Подоляк посоветовал оккупантам убираться из Херсона, потому что их будут ждать только постоянные обстрелы.
- Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что россияне вздумали возвести новую переправу через Днепр, однако вероятность успеха этого плана чрезвычайно низка.
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