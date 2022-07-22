У Зеленского предположили, каким будет следующий "жест доброй воли" от россии

22 июля 2022 , 22:15
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Источник:

DW

В россии не любят признавать своих поражений, поэтому каждый придумывает оправдание, как вот "жест доброй воли". В Офисе Президента считают, что следующим таким жестом может стать Херсон.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это может случиться уже в ближайшее время.

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На "жест" может повлиять Антоновский мост

Михаил Подоляк отметил, что уничтожение Антоновского моста заставит оккупантов снова объявить о "жесте доброй воли" и убежать из Херсона.

Как только он (Антоновский мост – 24 канал) перестанет функционировать, россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон,
– подчеркнул Подоляк.

Справка. После серии мощных ударов по острову Змеиный, российские оккупанты были вынуждены бежать. Однако признать свое поражение в россии не могли, поэтому тамошнее минобороны цинично заявило, что выход оккупантов с острова – " жест доброй воли" россиян.

Почему Антоновский мост важная цель

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Автор: Іван Магуряк