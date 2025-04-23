У Зеленского раскрыли подробности переговоров с Келлогом в Лондоне

В Лондоне 23 апреля состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. На переговорах чиновники четко донесли позицию Украины относительно мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака.

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Ермак сообщил, что 23 апреля в Лондоне состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Глава Офиса Президента сообщил, что на переговорах украинские чиновники четко донесли свою позицию относительно мира и отметили, что необходимо ввести режим полного и безусловного прекращения огня.

Именно прекращение огня станет первым шагом к началу переговоров к достижению справедливого и длительного мира.

Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа. Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности,

– подчеркнул Ермак.

Глава ОП добавил, что на встрече с Келлогом договорились продолжать диалог по миру и поддерживать регулярные контакты.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона добавил, что украинская делегация имела "продуктивные" переговоры с Келлогом.

"Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", – рассказал Умеров о встрече.

Он добавил, что основной позицией для Украины в переговорах с партнерами является безопасность населения, международно признанные границы и длительный мир.