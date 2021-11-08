У Зеленского рассказали, чего ждут от Резникова в Минобороны
Источник:"Дом"
Верховная Рада 4 ноября назначила Алексея Резникова новым министром обороны. Сразу после назначения он взял месяц паузы на общение с прессой, чтобы провести аудит Министерства.
За этот месяц чиновник планирует не только провести аудит министерства, но и полностью войти в положение дел. Об этом рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров.
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Задания Резникова в Минобороны
По словам пресс-секретаря президента, главная задача Алексея Резникова на ближайшее время – понять, как функционирует ведомство.
А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты,
– рассказал Сергей Никифоров.
Он отметил, что все эти задачи не только ставил президент, но озвучивал и сам Алексей Резников перед голосованием в Верховной Раде.
Коротко об Алексее Резникове
- Это новый министр обороны Украины от 4 ноября 2021 года. До этого в течение 2020 – 2021 годов работал вице-премьером – министром реинтеграции оккупированных территорий.
- Алексей Резников родом из Львова. До появления в правительстве он был известен благодаря собственной юридической деятельностью, а также роли в переговорном процессе в Минске.
- Также раньше был в команде Виталий Кличко. Резников успел поработать секретарем Киевского горсовета и замглавы КГГА.