Мир не верил: у Зеленского сказали, почему мощные средства ПВО придут с опозданием
Начиная с 24 февраля россия продолжает наносить Украине разрушения, используя ракетные обстрелы гражданских городов. Цивилизованный мир долгое время был в шоке и не мог поверить, что сегодня в Европе может быть война такого масштаба .
Об этом в эфире 24 канала рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что мир не верил, что россия действительно бьет не по военным объектам, а именно по гражданской инфраструктуре.
Важно россия нерациональна, – в ОП отметили риски массированных обстрелов не только 24 августа
Подоляк объяснил, что Украина очень долго работала и объясняла, что это не просто война за территорию, не какой-нибудь маленький конфликт. Эта война о том, что россия полностью зашла на территорию суверенного государства. А также осуществляет геноцид по признакам того, что мы являемся гражданами этого государства, – убивает украинцев и атакует гражданские города.
"Все это повлияло на абсолютно четкое изменение настроений политических элит, которые согласились, что это действительно варварский тип войны и нужно помочь украинцам закрыть небо", – добавил Подоляк.
Чтобы закрыть все небо над Украиной, над этим очень мощно работает президент Украины. Это ключевой нарратив практически всех переговоров с Западными партнерами,
– рассказал Михаил Подоляк.
По его словам, Владимир Зеленский постоянно говорит, что давайте закроем небо над Украиной. Ведь россия сама уже говорит, что она атакует гражданские объекты.
"Это дало свои результаты. Я думаю, что мы действительно осенью получим целый ряд аппаратов, которые позволят закрыть нам небо", – сообщил советник руководителя Офиса Президента.
Смотрите полное видео с Михаилом Подоляком на ютубе 24 канала:
Последние новости о ракетных обстрелах
- российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что враг ракетными боеприпасами обстрелял поселок Харьковской области. В результате пострадали два человека.
- Украинские герои утром 24 августа сбили над Черкасщиной вражескую ракету . Людей просят не игнорировать воздушные тревоги. Местные жители услышали взрывы около 11.16. Впоследствии в Черкасской ОВА сообщили, что это была работа ПВО.
- оккупанты нанесли мощные обстрелы по области, пытаясь отомстить за непокорность украинцев. Как рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, 35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами россияне "поздравили" Луганщину с Днем Независимости.
- Оккупационные войска россии второй раз за ночь на 24 августа нанесли удар по Запорожью. Они атаковали инфраструктурный объект областного центра.