Мир не верил: у Зеленского сказали, почему мощные средства ПВО придут с опозданием

Начиная с 24 февраля россия продолжает наносить Украине разрушения, используя ракетные обстрелы гражданских городов. Цивилизованный мир долгое время был в шоке и не мог поверить, что сегодня в Европе может быть война такого масштаба .

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что мир не верил, что россия действительно бьет не по военным объектам, а именно по гражданской инфраструктуре.

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Подоляк объяснил, что Украина очень долго работала и объясняла, что это не просто война за территорию, не какой-нибудь маленький конфликт. Эта война о том, что россия полностью зашла на территорию суверенного государства. А также осуществляет геноцид по признакам того, что мы являемся гражданами этого государства, – убивает украинцев и атакует гражданские города.

"Все это повлияло на абсолютно четкое изменение настроений политических элит, которые согласились, что это действительно варварский тип войны и нужно помочь украинцам закрыть небо", – добавил Подоляк.

Чтобы закрыть все небо над Украиной, над этим очень мощно работает президент Украины. Это ключевой нарратив практически всех переговоров с Западными партнерами,

– рассказал Михаил Подоляк.

По его словам, Владимир Зеленский постоянно говорит, что давайте закроем небо над Украиной. Ведь россия сама уже говорит, что она атакует гражданские объекты.

"Это дало свои результаты. Я думаю, что мы действительно осенью получим целый ряд аппаратов, которые позволят закрыть нам небо", – сообщил советник руководителя Офиса Президента.

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