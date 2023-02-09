У Зеленского заявили, что вопрос истребителей и дальнобойного оружия для Украины уже решен

В Офисе Президента сообщили, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины уже решен. Однако какое оружие и самолеты согласились предоставить нам лидеры пока неизвестно.

О том, что Украине согласились предоставить истребители и дальнобойное оружие, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Украина получит истребители и дальнобойное оружие

Глава ОП четко написал, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины уже решен". Пока он не раскрыл подробностей, однако пообещал, что детали будут немного позже.

Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?

– написал Ермак.

Итак, какое оружие и истребители, и в каких количествах согласились предоставить нам партнеры украинцам сообщат позже.

Евросоюз может ввести санкции против Росатома

Владимир Зеленский 9 февраля прибыл на закрытую встречу с лидерами Европейского союза в Брюсселе. Уже начались переговоры, в ходе которых политики будут говорить о помощи Украине.

Ермак сообщил, что по поставкам истребителей и дальнобойного оружия следует ожидать хороших новостей, однако, по его словам, это еще не все.

Глава ОП сообщил, что Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их уже ввела и похоже, что Евросоюз тоже их согласует. Большинство лидеров ЕС поддерживают антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками. Вопрос использования замороженных активов россиян в интересах Украины также стоит на повестке дня.

Кроме того, Владимир Зеленский вновь обратил внимание на Виктора Орбана.

Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, которым Венгрия получает нефтепродукты,

– сказал глава ОП.

Переговоры Зеленского с иностранными лидерами проходят за закрытыми дверями