Элитная недвижимость в центре Москвы: "Схемы" нашли квартиру жены Юрия Бойко
Источник:"Схемы"
Жена главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", народного депутата Юрия Бойко является владелицей квартиры в столице России. Стоимость квартиры оценивается в 190 миллионов рублей.
В публичной декларации не указано, где именно в России расположена недвижимость супругов украинского политика. Однако журналисты "Схем" узнали о жилом комплексе, где находится квартира Бойков.
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Квартира в элитном районе столицы России
Журналисты "Схем" установили, что квартира жены нардепа Бойко находится в элитном районе в самом центре Москвы в Зачатовском переулке общей площадью 220 квадратных метров. Официальная кадастровая стоимость этой недвижимости составляет 192 миллиона рублей (77 миллионов гривен по курсу НБУ по состоянию на дату публикации).
Недвижимость жены Бойко в Москве / Фото "Схемы" Радио Свобода
Жилой комплекс, где находится квартира, носит название "Ваш клубный дом", как указано в рекламном объявлении это "элитный особняк в одной из самых престижных локаций столицы, в районе Золотой мили".
Сам нардеп Юрий Бойко отметил в декларации, что стоимость этой недвижимости составляет всего 2 миллиона 726 тысяч гривен. Согласно форме декларации, эти данные можно указывать по состоянию на дату приобретения недвижимости.
Семья Юрия Бойко приобрела квадратные метры в Москве в 2006 году. Это произошло спустя два месяца после его назначения министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича.
В последней декларации, поданной Юрием Бойко, его имущественное положение указано на конец 2022 года. Однако то, что с тех пор его семья не продавала эту квартиру в Москве, а до сих пор имеет ее в собственности, свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости России, который получили "Схемы",
– отметили журналисты.
Что известно о Юрии Бойко: основные новости
- Юрий Бойко – депутат трех созывов Верховной Рады, был министром топлива и энергетики в правительствах, в частности, Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2019 году был избран в ВР от партии ОПЗЖ. После того, как в Украине запретили деятельность ОПЗЖ, Бойко называл это "правовым нигилизмом" и "грубым нарушением прав партии".
- Бойко остается народным депутатом Украины со званием "герой Украины", который он получил от Кучмы. В правительстве пока не нашли оснований наложить на него санкции.
- Депутату Юрию Бойко всегда удавалось избегать подозрений от стражей порядка за время своей карьеры. Однако журналисты отмечают, что при Януковиче, когда Бойко председательствовал в Министерстве энергетики, произошла одна из крупнейших краж из бюджета – за две нефтегазовые буровые установки должностные лица переплатили 300 миллионов долларов. Однако на тот момент не нашли прямых доказательств участия нардепа Бойко в коррупционных схемах и наказание он избежал.