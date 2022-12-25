У жены военного, узнавшей о смерти любимого, остановилось сердце
Источник:Михаил Симашкевич
В Хмельницкой области у жены военного Андрея Твердохлеба, узнавшей о смерть мужа на фронте, остановилось сердце. Двое детей остались сиротами.
О горе в семье Твердохлеб сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич, пишет 24 канал.
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Страшное горе в семье Твердохлеб
По словам Симашкевича, известие о гибели украинского воина – Героя Андрея Твердохлеба поступило 23 декабря. На следующий же день стало известно о смерти его жены Марины.
Сердце (Марины Твердохлеб – 24 канал) не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое детей. Соболезнование родным и близким,
– отметил председатель Каменец-Подольского районного совета.
Сеть умилила фото девушки с погибшим на войне любимым
После смерти украинского воина Евгения Базилевского его девушка Алла Карпенко в соцсетях делится переживаниями и воспоминаниями о военнослужащем. Ее пост вызвал волну сострадания и взволновал каждого, кто его видел.
Речь идет о фото, где девушка держит своего возлюбленного за руку в морге. Евгений Базилевский погиб в боях под Бахмутом.
Я буду вечно тебя держать за руку, мой Герой. И даже если ты уже не с нами. Я же обещала,
– написала Алла.
На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев
- 21 декабря появилось сообщение о гибели на фронте бывшего политзаключенного Кремля Геннадия Афанасьева.
- "Тор" (позывной Афанасьева) воевал в составе 130-го батальона терробороны 241-й бригады. Погиб в Луганской области под Белогоровкой.
- В 2014 году Геннадий Афанасьев выступил против аннексии Крыма. После этого ФСБ задержала его и обвинила в "подготовке к терактам". Кроме Геннадия по делу "крымских террористов" также задержали Олега Сенцова, Александра Кольченко и Алексея Чирния. Международные правозащитные организации назвали это сфабрикованное дело политическим, а его фигурантов – политзаключенными.
- Геннадий два года провел в российской тюрьме. В оккупационном суде он отказался от признаний, заявив, что давал их под пытками, подвергшимися застенкам ФСБ. Благодаря его свидетельствам, стали известны подробности жестоких пыток, которые российские силовики применяют к крымчанам.