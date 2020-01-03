В 2019 году на дорогах Осло погиб лишь 1 человек – русский
Национальное дорожное управление Норвегии опубликовало статистику ДТП в стране. В 2019 году в Осло произошло лишь одно смертельное ДТП.
Погибшим оказался сотрудник российского торгового представительства в Норвегии, пишет Aftenposten.
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20 июня дипломатический автомобиль РФ врезался в забор рядом с трамвайной остановкой. В машине были двое сотрудников российского торгового представительства. Один из них получил легкие травмы, а другой погиб на месте.
Интересно, что на дорогах Норвегии в прошлом году не погиб ни один ребенок и не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП с участием пешеходов или велосипедистов.
В 1975 году на дорогах Осло погиб 41 человек. С тех пор это число постоянно снижается.
Причины низкой смертности от ДТП в Норвегии:
- Серьезные ограничения скорости движения в населенных пунктах;
- Ограничения сквозного движения в жилых районах;
- Строительство велосипедных дорожек – автолюбители и велосипедисты редко пересекаются;
- Многие современные автомобили, которые значительно безопаснее.
Заметим, что за 10 месяцев 2019 году в Украине произошло почти 130 тысяч ДТП, в которых пострадали 26 700 человек, а погибли – 2716. О громкие ДТП – читайте в материале 24 канала.
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