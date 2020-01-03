В 2019 году на дорогах Осло погиб лишь 1 человек – русский

Национальное дорожное управление Норвегии опубликовало статистику ДТП в стране. В 2019 году в Осло произошло лишь одно смертельное ДТП.

Погибшим оказался сотрудник российского торгового представительства в Норвегии, пишет Aftenposten.

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20 июня дипломатический автомобиль РФ врезался в забор рядом с трамвайной остановкой. В машине были двое сотрудников российского торгового представительства. Один из них получил легкие травмы, а другой погиб на месте.

Интересно, что на дорогах Норвегии в прошлом году не погиб ни один ребенок и не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП с участием пешеходов или велосипедистов.

В 1975 году на дорогах Осло погиб 41 человек. С тех пор это число постоянно снижается.

Причины низкой смертности от ДТП в Норвегии:

Серьезные ограничения скорости движения в населенных пунктах;

Ограничения сквозного движения в жилых районах;

Строительство велосипедных дорожек – автолюбители и велосипедисты редко пересекаются;

Многие современные автомобили, которые значительно безопаснее.

Заметим, что за 10 месяцев 2019 году в Украине произошло почти 130 тысяч ДТП, в которых пострадали 26 700 человек, а погибли – 2716. О громкие ДТП – читайте в материале 24 канала.

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