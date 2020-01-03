У 2019 році на дорогах Осло загинула лише 1 людина – росіянин

Національне дорожнє управління Норвегії опублікувало статистику ДТП у країні. У 2019 році в Осло сталося лише одне смертельне ДТП.

Загиблим виявився співробітник російського торгового представництва в Норвегії, пише Aftenposten.

Важливо: Скільки п’яних водіїв затримали поліцейські у 2019 році в Україні

20 червня дипломатичний автомобіль РФ врізався в паркан поруч з трамвайною зупинкою. У машині були двоє співробітників російського торгового представництва. Один з них отримав легкі травми, а інший загинув на місці.

Цікаво, що на дорогах Норвегії в минулому році не загинула жодна дитина і не було зареєстровано жодного смертельного ДТП за участю пішоходів або велосипедистів.

У 1975 році на дорогах Осло загинула 41 людина. З тих пір це число постійно знижується.

Причини низької смертності від ДТП у Норвегії:

Серйозні обмеження швидкості руху в населених пунктах;

Обмеження наскрізного руху в житлових районах;

Будівництво велосипедних доріжок – автолюбителі та велосипедисти рідко перетинаються;

Багато сучасних автомобілів, які є значно безпечнішими.

Зауважимо, що за 10 місяців 2019 року в Україні сталося майже 130 тисяч ДТП, в яких постраждали 26 700 осіб, а загинули – 2716. Про найгучніші ДТП – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми: У 2019 році внаслідок авіакатастроф загинуло 257 людей: вдвічі менше ніж у 2018