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      У берегов Италии заметили гигантский водяной смерч: впечатляющие фото и видео стихии

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      Торнадо возле итальянских берегов
      Торнадо возле итальянских берегов / Фото из соцсетей

      Огромный водяной смерч заметили 20 ноября у берегов Италии. Торнадо приблизилось к побережью города Салерно, расположенного на юге Апеннинского полуострова.

      Об этом сообщает BBC.

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      По словам очевидцев, водяной торнадо был настолько мощным, что поднимал контейнеры в порту города. Несмотря на это, сообщений о жертвах или пострадавших пока нет.

      Впечатляющие фотографии и видео с уникальным природным явлением люди опубликовали в соцсетях.

      Свидетели чуда рассказывают, что наблюдали необычное природное явление в Салерно примерно в 15 часов по местному времени.

      Смотрите впечатляющее видео: водяной торнадо у берегов Салерно​

      В УКРАИНЕ ВСЕ ЧАЩЕ ЗАМЕЧАЮТ СМЕРЧИ​:
      хроніка подій
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      Теги: Стихийный бедствия Погода
      Источник: 24 Канал
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