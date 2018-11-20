У берегов Италии заметили гигантский водяной смерч: впечатляющие фото и видео стихии

Огромный водяной смерч заметили 20 ноября у берегов Италии. Торнадо приблизилось к побережью города Салерно, расположенного на юге Апеннинского полуострова.

Об этом сообщает BBC.

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По словам очевидцев, водяной торнадо был настолько мощным, что поднимал контейнеры в порту города. Несмотря на это, сообщений о жертвах или пострадавших пока нет.

Впечатляющие фотографии и видео с уникальным природным явлением люди опубликовали в соцсетях.

Свидетели чуда рассказывают, что наблюдали необычное природное явление в Салерно примерно в 15 часов по местному времени.

BIG waterspout reported in Vietri sul Mare (SA), Campania, south Italy today, Nov 20! Report: https://t.co/PVKjKSy9HM meteo pic.twitter.com/4XTR9wCARH — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 20 листопада 2018 р.

Tromba d'aria a Salerno,

poco fa

Foto di Nunzio Senatore e Pia Petrone pic.twitter.com/iIzGJtCrUw — ALLA.HABABA (@HababaAlla) 20 листопада 2018 р.

Смотрите впечатляющее видео: водяной торнадо у берегов Салерно​

Diluvio in Costiera Amalfitana e tromba d'aria a Salerno. Fortunatamente nessuna vittima. pic.twitter.com/bgw7rqEZZQ — CARMINE ROSARIO FERR (@CarmineFerr) 20 листопада 2018 р.