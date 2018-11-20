У берегов Италии заметили гигантский водяной смерч: впечатляющие фото и видео стихии
Огромный водяной смерч заметили 20 ноября у берегов Италии. Торнадо приблизилось к побережью города Салерно, расположенного на юге Апеннинского полуострова.
Об этом сообщает BBC.
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По словам очевидцев, водяной торнадо был настолько мощным, что поднимал контейнеры в порту города. Несмотря на это, сообщений о жертвах или пострадавших пока нет.
Впечатляющие фотографии и видео с уникальным природным явлением люди опубликовали в соцсетях.
Свидетели чуда рассказывают, что наблюдали необычное природное явление в Салерно примерно в 15 часов по местному времени.
Смотрите впечатляющее видео: водяной торнадо у берегов Салерно
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Источник: 24 Канал
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