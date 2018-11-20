Біля берегів Італії помітили гігантський водяний смерч: вражаючі фото та відео стихії
Величезний водяний смерч запримітили 20 листопада поблизу берегів Італії. Торнадо наблизилось до узбережжя міста Салерно, яке розташоване на півдні Апеннінського півострова.
Про це інформує BBC.
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За словами очевидців, водяний торнадо був настільки потужним, що підіймав контейнери в порту міста. Попри це, повідомлень про жертв чи постраждалих наразі немає.
Вражаючі світлини та відео із унікальним природним явищем люди опублікували у соцмережах.
Свідки дивовижі розповідають, що спостерігали незвичне природне явище в Салерно приблизно о 15 годині за місцевим часом.
Дивіться вражаюче відео: водяний торнадо біля берегів Салерно
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Джерело: 24 Канал
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