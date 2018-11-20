Біля берегів Італії помітили гігантський водяний смерч: вражаючі фото та відео стихії

Величезний водяний смерч запримітили 20 листопада поблизу берегів Італії. Торнадо наблизилось до узбережжя міста Салерно, яке розташоване на півдні Апеннінського півострова.

Про це інформує BBC.

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За словами очевидців, водяний торнадо був настільки потужним, що підіймав контейнери в порту міста. Попри це, повідомлень про жертв чи постраждалих наразі немає.

Вражаючі світлини та відео із унікальним природним явищем люди опублікували у соцмережах.

Свідки дивовижі розповідають, що спостерігали незвичне природне явище в Салерно приблизно о 15 годині за місцевим часом.

BIG waterspout reported in Vietri sul Mare (SA), Campania, south Italy today, Nov 20! Report: https://t.co/PVKjKSy9HM meteo pic.twitter.com/4XTR9wCARH — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 20 листопада 2018 р.

Tromba d'aria a Salerno,

poco fa

Foto di Nunzio Senatore e Pia Petrone pic.twitter.com/iIzGJtCrUw — ALLA.HABABA (@HababaAlla) 20 листопада 2018 р.

Дивіться вражаюче відео: водяний торнадо біля берегів Салерно

Diluvio in Costiera Amalfitana e tromba d'aria a Salerno. Fortunatamente nessuna vittima. pic.twitter.com/bgw7rqEZZQ — CARMINE ROSARIO FERR (@CarmineFerr) 20 листопада 2018 р.