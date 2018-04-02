У Луценко сегодня большой праздник, – Соболев

Юрий Луценко, и не только он может уничтожить антикоррупционную прокуратуру и сделать безсмысленной работу антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала народный депутат, член антикоррупционного комитета Егор Соболев.

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"До увольнения в прошлом году, когда я был Председателем парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции, в мои обязанности входил парламентский контроль. За работой Назара и Артема я следил, но позвольте мне не давать оценок", – подчеркнул нардеп.

Антикоррупционное бюро требует санкций антикоррупционного прокурора на все важные расследования.

Как отметил Соболев, он очень расстроен, что 2 новых института, которые были созданы как результат Евромайдана, в результате принятых законов, которые впервые поставили перед законом тех, кто всегда стоял "над" напрямую привели их к Петру Порошенко.

Расстроен, что вместо того, чтобы добавить к ним независимый антикоррупционный суд и праздновать первые приговоры топ-коррупционерам, мы обсуждаем возможность потери жизнедеятельности антикоррупционной прокуратуры, без чего не сможет работать антикоррупционное бюро.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.