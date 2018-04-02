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У Луценка сьогодні велике свято, – Соболєв

1933 Читать новость на русском
Єгор Соболєв
Єгор Соболєв / fakty.ictv.ua/ua/ukraine

Юрій Луценко, і не тільки він може знищити антикорупційну прокуратуру і зробити безсенсовну роботу антикорупційного бюро.

Про це повідомив у ефірі 24 Каналу народний депутат, член антикорупційного комітету Єгор Соболєв.

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"До звільнення минулого року, коли я був Головою парламенського комітету з питань протидії корупції, у мої обов’язки входив парламентський контроль. За роботою Назара Холодницького я слідкував, але дозвольте мені не давати оцінок", – наголосив нардеп.

Антикорупційне бюро потребує санкцій антикорупційного прокурора на всі важливі розслідування.

Як зазначив Соболєв, він дуже засмучений, що 2 нові інституції, які були створені як результат Євромайдану, в результаті ухвалених законів, які вперше поставили перед законом тих, які завжди стояли "над" на пряму привели їх до Петра Порошенка.

Засмучений, що аби замість того, щоб додати до них незалежний антикорупційний суд і святкувати перші вироки топ-корупціонерів, ми обговорюємо можливість втрати життєдіяльності антикорупційної прокуратури, без чого не зможе працювати антикорупційне бюро.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.

Теги: Новини України Новини політики Назар Холодницький Гроші е-декларування Єгор Соболєв Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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