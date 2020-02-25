У нас есть списки всех украинцев с незаконными паспортами России, – Данилов
СНБО имеет списки всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта. Сейчас речь идет об около 156 000 паспортов.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью Liga.net, что Украина внимательно следит за количеством паспортов, выдаваемых Российской Федерацией.
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По словам политика, РФ уже не впервые применяет такую практику. Что-то похожее было во время грузинской войны и молдавского процесса.
Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ,
– считает Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что русский народ терпит, что у него забирают деньги.
На территории Крыма, Донецкой и Луганской областей они вынуждены платить бешеные деньги. Миллиарды долларов Путин тратит на содержание этих территорий. На сегодня это около 156 000 паспортов,
– сказал Алексей Данилов.
Украинская власть физически не может на это повлиять, но в СНБО есть списки всех, кто получил эти паспорта.
Российские паспорта на Донбассе: коротко о главном
- 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.
- 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
- За несколько дней Путин издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. СМИ РФ убеждали, что жители Донбасса также могут получить еще и российские загранпаспорта.
- Украина и мировое сообщество не признает российские паспорта, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины
- В России заявляют, что за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев из оккупированного Донбасса.
Кстати: Выдача российских паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени, – Климкин