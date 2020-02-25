У нас є списки всіх українців з незаконними паспортами Росії, – Данілов

РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти. Наразі мовиться близько про 156 000 паспортів.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю Liga.net, що Україна уважно стежить за кількістю паспортів, які видаються Російською Федерацією.

До теми: Бойовиків змушують отримувати російські паспорти: що про це відомо

За словам політика, РФ вже не вперше застосовує таку практику. Щось схоже було під час грузинської війни та молдавського процесу.

Вони шантажують людей, які працюють на території Донецької і Луганської областей. Платять зарплату і кажуть: "Якщо ви не отримаєте паспорта, ми вам не будемо платити гроші". Це суцільний шантаж з боку РФ,

– вважає Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що російський народ терпить, що у нього забирають гроші.

На території Криму, Донецької та Луганської областей вони змушені сплачувати шалені гроші. Мільярди доларів Путін витрачає на утримання цих територій. На сьогодні це близько 156 000 паспортів,

– сказав Олексій Данілов.

Українська влада фізично не може на це вплинути, але у РНБО є списки всіх, хто отримав ці паспорти.

Російські паспорти на Донбасі: коротко про головне

24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

1 травня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. ЗМІ РФ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України

У Росії заявляють, що за 2019 рік російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.

До речі: Видача російських паспортів в інших регіонах України – лише питання часу, – Клімкін