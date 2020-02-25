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      У нас є списки всіх українців з незаконними паспортами Росії, – Данілов

      - Читать новость на русском
      РНБО має списки українських громадян, які отримали паспорти РФ / newsone.ua

      РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти. Наразі мовиться близько про 156 000 паспортів.

      Секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю Liga.net, що Україна уважно стежить за кількістю паспортів, які видаються Російською Федерацією.

      До теми: Бойовиків змушують отримувати російські паспорти: що про це відомо

      За словам політика, РФ вже не вперше застосовує таку практику. Щось схоже було під час грузинської війни та молдавського процесу.

      Вони шантажують людей, які працюють на території Донецької і Луганської областей. Платять зарплату і кажуть: "Якщо ви не отримаєте паспорта, ми вам не будемо платити гроші". Це суцільний шантаж з боку РФ,
      – вважає Данілов.

      Секретар РНБО зазначив, що російський народ терпить, що у нього забирають гроші.

      На території Криму, Донецької та Луганської областей вони змушені сплачувати шалені гроші. Мільярди доларів Путін витрачає на утримання цих територій. На сьогодні це близько 156 000 паспортів,
      – сказав Олексій Данілов.

      Українська влада фізично не може на це вплинути, але у РНБО є списки всіх, хто отримав ці паспорти.

      Російські паспорти на Донбасі: коротко про головне

      До речі: Видача російських паспортів в інших регіонах України – лише питання часу, – Клімкін

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Новини Луганська Новини Донецька РНБО Україна – Росія Олексій Данілов Російські паспорти на Донбасі
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