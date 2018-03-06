Авто кортежа Порошенко сбило человека: у президента дали комментарий

Пострадавшему, которого сбил на пересечении улиц Шелковичной и Институтской автомобиль президентского кортежа, предоставят всю необходимую помощь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", – сообщил Цеголко.

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Напомним, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичной и Институтской, что в Киеве, автомобиль президентского кортежа сбил пожилого мужчину.

Иномарка, совершившая ДТП, осталась на месте происшествия. По слoвaм медиков, пострадавший получил трaвмы средней тяжкoсти.