У Зеленского – против восстановления ядерного оружия в Украине

Украине не стоит пытаться восстановить тактическое ядерное оружие. В противном случае государству будут угрожать санкции.

"Вот сегодня я бы не советовал этого делать (восстанавливать ядерное оружие). Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве в 2014 году мы бы в Крыму его применили?", – сказал в интервью "Апострофу" советник по вопросам национальной обороны и безопасности новоизбранного президента Владимира Зеленского – Иван Апаршин.

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Апаршин также предупредил, что восстановление ядерного потенциала угрожает Украине введением санкций.

Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется,

– убежден советник Зеленского.

Апаршин также убежден, что в ближайшие 5 лет Украина должна сосредоточиться на возвращении контроля над оккупированными территориями Донбасса, но не военным путем.