18:51
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
      Вєсті Кремля
      20:57, 1 мая
      Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
      Вєсті.UA
      19:50, 1 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      У Зеленского – против восстановления ядерного оружия в Украине

      49 Читати новину українською
      Советник Зеленского Апаршин выступает против восстановления в Украине ядерного оружия
      Советник Зеленского Апаршин выступает против восстановления в Украине ядерного оружия / Apostrophe.ua

      Украине не стоит пытаться восстановить тактическое ядерное оружие. В противном случае государству будут угрожать санкции.

      "Вот сегодня я бы не советовал этого делать (восстанавливать ядерное оружие). Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве в 2014 году мы бы в Крыму его применили?", – сказал в интервью "Апострофу" советник по вопросам национальной обороны и безопасности новоизбранного президента Владимира Зеленского – Иван Апаршин.

      Читайте также: В команде Зеленского рассказали, за сколько времени можно освободить Донбасс и Крым

      Апаршин также предупредил, что восстановление ядерного потенциала угрожает Украине введением санкций.

      Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется,
      – убежден советник Зеленского.

      Апаршин также убежден, что в ближайшие 5 лет Украина должна сосредоточиться на возвращении контроля над оккупированными территориями Донбасса, но не военным путем.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПЛАНАХ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО КОМАНДЫ ПО ОБОРОНЕ УКРАИНЫ:​
      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      сегодня
      3886
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Ядерная безопасность Оружие Санкции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии
      сегодня , 18:00 Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии
      Ірина Поліщук 216
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сегодня , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 850
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      сегодня , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      177
      Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе (обновлено)
      сегодня , 16:44 Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе (обновлено)
      1
      Гений, опередивший время: 9 невероятных изобретений да Винчи
      сегодня , 16:00 Гений, опередивший время: 9 невероятных изобретений да Винчи
      3173
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сколько потратил Зеленский на рекламу перед выборами: известна сумма
       1 мая , 17:15
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Шевченко посетил матч УПЛ – это не игра между Шахтером и Зарей
       7 октября 2018 , 17:48
      Дочь Лобановского: Здоровье моего отца подорвала критика из московских кабинетов
       6 января , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук