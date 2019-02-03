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      У Зеленского будет большая проблема в день голосования, – политолог

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      Зеленский возглавил президентские рейтинги
      Зеленский возглавил президентские рейтинги / Фото из открытых источников

      Владимир Зеленский – типичный кандидат "против всех". Его результат в социологических опросах – проявление протеста украинцев против системы.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Тарас Загородний.

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      По словам политолога, первое место Зеленского в соцопросах – протест украинцев против системы, политиков как класса.

      Зеленскому нужно донести свой высокий рейтинг на избирательные участки. Его электорат – городская молодежь, которая обычно не ходит на выборы. У него нет региональных структур, которые могли бы это контролировать. Зеленский – чисто телевизионный проект. А телевизором выборы еще никто не выигрывал,
      – отмечает Тарас Загородний.

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      К тому же, рассказывает эксперт, Зеленский еще не вступал в кампанию по-настоящему. Реальная кампания – это конкретные вопросы об экономике, образовании и войне. Сложно Зеленского представить главнокомандующим. Скорее, его главная задача – выборы в Верховную Раду. Зеленский может повлечь партийный список на парламентских выборах. И он единственный, кто может активно пройтись по электорату "Опоблока".

      В то же время, считает Загородний, у Юрия Бойко сохраняются шансы на выход во второй тур. А показатель Порошенко может быть его потолком. Порошенко представляет власть, которая у нас всегда во всем виновата. Порошенко строит кампанию на социальных и духовных вопросах – Томос, который добавил немного рейтинга. Но это имеет ограниченный срок действия.

      На этой неделе Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова обнародовали социологическое исследование относительно рейтинга кандидатов в президенты. Cеред тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, 23% поддерживают шоумена и актера Владимира Зеленского. Еще 16,4% избирателей проголосовали бы за Петра Порошенко, а 15,7% – за Юлию Тимошенко.

      Социологическая группа "Рейтинг" также опубликовала результаты опроса по президентским выборам в 2019 году. Согласно результатам опроса, 14,1% граждан Украины поддерживают Владимира Зеленского. Немного отстает в рейтинге Юлия Тимошенко – 13,1%. Еще 10,8% украинцев поддерживают кандидатуру Петра Порошенко.

      Что нужно знать о президентских выборах-2019:

      • Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.
      • Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля.
      • Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.
      • Более 50 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. 26 из них ЦИК зарегистрировала.
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Петр Порошенко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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