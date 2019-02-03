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      У Зеленського буде велика проблема в день голосування, – політолог

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      Зеленський очолив президентські рейтинги
      Зеленський очолив президентські рейтинги / Фото з відкритих джерел

      Володимир Зеленський – типовий кандидат "проти всіх". Його результат в соціологічних опитуваннях – прояв протесту українців проти системи.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Тарас Загородній.

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      За словами політолога, перше місце Зеленського в соцопитуваннях – протест українців проти системи, політиків як класу.

      Зеленському потрібно донести свій високий рейтинг до виборчих дільниць. Його електорат – міська молодь, яка, зазвичай, не ходить на вибори. В нього немає регіональних структур, які б могли це контролювати. Зеленський – суто телевізійний проект. А телевізором вибори ще ніхто не вигравав,
      – зазначає Тарас Загородній.

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      До того ж, розповідає експерт, Зеленський ще не вступав у кампанію по-справжньому. Реальна кампанія – це конкретні запитання про економіку, освіту і війну. Складно Зеленського уявити головнокомандувачем. Швидше, його головне завдання – вибори до Верховної Ради. Зеленський може потягнути партійний список на парламентських виборах. І він єдиний, хто може активно пройтися по електорату "Опоблоку".

      Водночас, вважає Загородній, у Юрія Бойка зберігаються шанси на вихід до другого туру. А показник Порошенка може бути його стелею. Порошенко представляє владу, яка у нас завжди у всьому винна. Порошенко будує кампанію на соціальних і духовних питаннях – Томос, який додав трохи рейтингу. Але це має обмежений термін дії.

      Цього тижня Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова оприлюднили соціологічне дослідження щодо рейтингу кандидатів у президенти. Cеред тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором, 23% підтримують шоумена й актора Володимира Зеленського. Ще 16,4% виборців проголосували б за Петра Порошенка, а 15,7% – за Юлію Тимошенко.

      Соціологічна група "Рейтинг" також опублікувала результати опитування щодо президентських виборів у 2019 році. Відповідно до результатів опитування, 14,1% громадян України підтримують Володимира Зеленського. Трохи відстає у рейтингу Юлія Тимошенко – 13,1%. Ще 10,8% українців підтримують кандидатуру Петра Порошенка.

      Що потрібно знати про президентські вибори-2019:

      • Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року.
      • Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня.
      • Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.
      • Понад 50 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. 26 з них ЦВК зареєструвала.
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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