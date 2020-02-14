У Зеленского могло быть соглашение с Богданом, – медиаэксперт
Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента. Вместо него назначил Андрея Ермака. Медиаэксперт Дмитрий Симанский заявил, что отставку Богдана можно легко объяснить. Вероятно, между бывшим главой ОП и президентом могло быть заключено соглашение.
Такое мнение он высказал в эфире 24 канала. Эксперт добавил, что подтверждением этой версии является разговор Богдана и Зеленского, который полгода назад удалось услышать журналистам. Тогда звучала фраза "Полгода и все".
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"Вполне возможно, когда Зеленский неожиданно для многих людей стал президентом, у них с Богданом была сделка. Он (Андрей Богдан, – 24 канал) работает полгода, запускает важные и решающие процессы для судьбы Зеленского как политика", – пояснил Дмитрий Симанский.
По его словам, вероятно, Зеленский договорился с Богданом о помощи в таких направлениях:
- создание партии "Слуга народа";
- перезапуск ВР;
- налаживание взаимодействия с органами власти;
- создание Кабинета Министров;
- распределение ключевых людей в областных государственных администрациях.
Андрей – это человек, который может заключить такой контракт. Я его знаю, он может,
– добавил эксперт.
А политтехнолог Сергей Гайдай отметил, что Богдан был единственным человеком, который мог сказать Зеленскому "нет", а новый глава Офиса Андрей Ермак создает президенту "теплую ванну".
Почему Богдан вызвал на ковер нардепов
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что экс-глава Офиса Президента вызвал ее коллег на ковер из-за неголосования за определенные законопроекты. отметила, что это узнала от депутатов партии.
Например, Антон Поляков рассказывал, что именно его вызвал Андрей Богдан, и он отчитывался ему, почему он не проголосовал. Он это говорил официально, публично, обсуждал в СМИ. Я повторила лишь то, что слышала из официальных источников,
– сказала нардеп.
Читайте больше о том, как Богдан вызвал на ковер нардепов.
Козак будет устанавливать связи с Ермаком
Российский политический деятель Марк Фейгин отметил, что Дмитрий Козак, который теперь отвечает в Кремле за украинское направление, вероятно, попытается постепенно добиваться ослабления санкций и ведения двустороннего формата переговоров вместо нормандского.
Во-первых, он будет устанавливать очень тесные связи с партнером в Украине – главой офиса Президента Ермаком. И он мастак в построении такого типа отношений,
– рассказал Фейгин.
Больше о вероятных планах в работе Дмитрия Козака – читайте здесь.
Заявление Арахамии о подаче воды в Крым
По словам политтехнолога Сергея Гайдая, заявление Арахамии об обмене Крыма на Донбасс – "это просто чья-то глупость и не стоит воспринимать ее серьезно. Зато эксперт Петр Олещук сказал, что в эфире с Арахамией вопрос был ловушкой, и председатель фракции в нее попал.
Это является свидетельством того, что таким образом они замещают на этом этапе информационное пространство. И, честно говоря, я не считаю, что для прежней власти и нынешней оппозиции это – умная тактика,
– объяснил политический эксперт Петр Олещук.
Что думают эксперты о заявлении Арахамии о Крыме и Донбассе.
Смотрите программу "Политическая анатомия" за 13 февраля 2020 года:
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