У Зеленського могла бути угода з Богданом, – медіаексперт

Володимир Зеленський підписав указ про відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента. Замість нього призначив Андрія Єрмака. Медіаексперт Дмитро Сіманський ствердив, що відставку Богдана можна легко пояснити. Ймовірно, між колишнім головою ОП та президентом могла бути угода

Таку думку він висловив у ефірі 24 каналу. Експерт додав, що підтвердженням цієї версії є розмова Богдана і Зеленського, яку пів року тому вдалося почути журналістам. Тоді звучала фраза "пів року і все".

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"Цілком можливо, коли Зеленський неочікувано для багатьох людей став президентом, у них з Богданом була угода. Він (Андрій Богдан, – 24 канал) працює пів року, запускає важливі та вирішальні процеси для долі Зеленського як політика", – пояснив Дмитро Сіманський.

За його словами, ймовірно, Зеленський домовився з Богданом про допомогу в таких напрямках:

створення партії "Слуга народу";

перезапуск ВР;

налагодження взаємодії з органами влади;

створення Кабінету Міністрів;

розподілення ключових людей в обласних державних адміністраціях.

Андрій – це людина, яка може укласти такий контракт. Я його знаю, він може,

– додав експерт.

Натомість політтехнолог Сергій Гайдай зазначив, що Богдан був єдиною людиною, яка могла сказати Зеленському "ні", а новий очільник Офісу Андрій Єрмак створює президенту "теплу ванну".

Чому Богдан викликав на килим нардепів

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що екскерівник Офісу Президента викликав її колег на килим через неголосування за певні законопроєкти. зазначила, що це дізналась від депутатів партії.

Наприклад, Антон Поляков розповідав, що саме його викликав Андрій Богдан, і він звітував йому, чому він не проголосував. Він це говорив офіційно, публічно, обговорював у ЗМІ. Я повторила лише те, що чула з офіційних джерел,

– сказала нардепка.

Читайте більше про те, як Богдан викликав на килим нардепів.

Козак встановлюватиме зв'язки з Єрмаком

Російський політичний діяч Марк Фейгін зазначив, що Дмитро Козак, який тепер відповідає у Кремлі за український напрямок, ймовірно, спробує поступово добиватись послаблення санкцій та ведення двостороннього формату переговорів замість нормандського.

По-перше, він встановлюватиме дуже тісні зв'язки з партнером в Україні – головою Офісу Президента Єрмаком. І він мастак у побудуванні такого типу відносин,

– розповів Фейгін.

Більше про ймовірні плани у роботі Дмитра Козака – читайте тут.

Заява Арахамії щодо подачі води у Крим

За словами політтехнолога Сергія Гайдая, заява Арахамії про обмін Криму на Донбас – "це просто чиясь дурниця", і не варто сприймати її серйозно. Натомість експерт Петро Олещук сказав, що в ефірі з Арахамією питання було пасткою, і голова фракції в неї потрапив.

Це є свідченням того, що у такий спосіб вони заміщають на цьому етапі інформаційний простір. І, чесно кажучи, я не вважаю, що для колишньої влади чинної опозиції, це – розумна тактика,

– пояснив політичний експерт Петро Олещук.

Що думають експерти про заяву Арахамії про Крим і Донбас.

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