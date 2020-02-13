Це просто чиясь дурниця, – Гайдай про заяву Арахамії щодо води у Криму
В ефірі одного з українських телеканалів глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія сказав, що пішов би на відновлення подачі води в анексований Крим в обмін на відведення російських військ з Донбасу. Його заява наробила галасу у суспільстві, а низка українських політиків закликали не робити цього.
Слова голови фракції Давида Арахамії сприйняли за позицію партії, а не його особисту. Згодом Арахамія пояснив свої слова. Він зазначив, що ведучий програми безальтернативно сформулював питання, а відповідь треба було дати лише за 30 секунд.
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Політтехнолог Сергій Гайдай у програмі "Політанатомія" на 24 каналі наголосив, що не треба бачити у кожному кутку заколот. Адже у більшості випадків – це просто чиясь дурниця.
Ведучий програми Артем Овдієнко припустив, що у такий спосіб нова влада зондує суспільство та перевіряє, чи збуриться суспільство. Якщо збурилося – включають задню, а ні – спробують запровадити.
Питання у тому, хто це запускає. Бо тему, що наша влада нібито у змові з Росією щодо того, що буде подана вода у Крим, її почали відпрацьовувати представники колишньої влади не так давно. Це є свідченням того, що у такий спосіб вони заміщають на цьому етапі інформаційний простір. І, чесно кажучи, я не вважаю, що для колишньої влади чинної опозиції, це – розумна тактика,
– пояснив політичний експерт Петро Олещук.
Він додав, що в ефірі з Арахамією питання було пасткою, в яке і потрапив голови фракції. Олещук наголосив, що не вважає для колишньої влади й чинної опозиції хорошою тактикою постійне генерування зради.
Що відомо про постачання води у Крим: головне
- До анексії Криму у 2014 році Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Воду давав 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з Кримом. Після анексії Росії українського півострова постачання припинили.
- Влітку 2018 року почалася криза з водою на півострові, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
- Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені й неродючі. У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.