Це просто чиясь дурниця, – Гайдай про заяву Арахамії щодо води у Криму

В ефірі одного з українських телеканалів глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія сказав, що пішов би на відновлення подачі води в анексований Крим в обмін на відведення російських військ з Донбасу. Його заява наробила галасу у суспільстві, а низка українських політиків закликали не робити цього.

Слова голови фракції Давида Арахамії сприйняли за позицію партії, а не його особисту. Згодом Арахамія пояснив свої слова. Він зазначив, що ведучий програми безальтернативно сформулював питання, а відповідь треба було дати лише за 30 секунд.

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Політтехнолог Сергій Гайдай у програмі "Політанатомія" на 24 каналі наголосив, що не треба бачити у кожному кутку заколот. Адже у більшості випадків – це просто чиясь дурниця.

Ведучий програми Артем Овдієнко припустив, що у такий спосіб нова влада зондує суспільство та перевіряє, чи збуриться суспільство. Якщо збурилося – включають задню, а ні – спробують запровадити.

Питання у тому, хто це запускає. Бо тему, що наша влада нібито у змові з Росією щодо того, що буде подана вода у Крим, її почали відпрацьовувати представники колишньої влади не так давно. Це є свідченням того, що у такий спосіб вони заміщають на цьому етапі інформаційний простір. І, чесно кажучи, я не вважаю, що для колишньої влади чинної опозиції, це – розумна тактика,

– пояснив політичний експерт Петро Олещук.

Він додав, що в ефірі з Арахамією питання було пасткою, в яке і потрапив голови фракції. Олещук наголосив, що не вважає для колишньої влади й чинної опозиції хорошою тактикою постійне генерування зради.

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