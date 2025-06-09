В Украине завершают производство собственных винтовок: что о них известно

Украинская компания готовится к полной локализации производства винтовок UAR-15. Импортные стволы будут производиться в Украине уже в следующем году.

Полная локализация изготовления оружия значительно удешевить его и уменьшить зависимость от импорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Оборонки".

Смотрите также Renault рассматривает запуск производства дронов в Украине

UAR-15 почти полностью производят в Украине

По словам руководителя украинской частной компании, которая производит винтовку UAR-15, стало известно, что оружие базируется на американской AR-платформе (AR-15) и уже более чем на 90 процентов производится в Украине. Включая ствольную коробку, затворную группу и магазины. Исключением до сих пор остается только нарезной ствол, который поставляли американские компании.

Компания смогла приобрести высокоточное оборудование для изготовления стволов только после полномасштабного вторжения России. Тогда международные барьеры на продажу военных технологий Украине начали разрушаться. Несмотря на сильный удар по производству, предприятие сохранило мощности и запустило их на новой площадке.

Стоит отметить, что со слов рабочих предприятия стало понятно – уровень вмешательства живой силы в производство минимальный.

Человеческое участие сведено к минимуму – вмешательство нужно только там, где автоматизация не дает желаемого результата или нужен контроль качества,

– отмечает руководитель площадки.

Ключевыми преимуществами UAR-15 называют:

калибр, который соответствует стандарту НАТО – 5.56×45 миллиметра;

простоту конструкции;

возможность производства на украинских заводах.

В материале отмечают, что винтовка в десятки раз проще в изготовлении, чем автомат Калашникова, благодаря преимущественному использованию алюминия.

С кем конкурирует UAR-15

Самым большим конкурентом новой украинской винтовки сейчас является чешский автомат BREN 2. Интересно то, что в июле 2024 года "Укроборонпром" заключил соглашение с чешским производителем по размещению производства этой винтовки на базе украинского предприятия. Уже в ноябре в Украине стартовала лицензионная сборка BREN 2 под брендом Sich ("Січ").

В компании также сообщают о намерении производить гранатометы вдвое дешевле, чем в США, после запуска новых мощностей.

Напомним, что Украина значительно увеличила мощности оборонной промышленности более чем в 30 раз. Так, ВПК способна сбивать большинство воздушных целей, но еще не хватает ресурса для уничтожения баллистических и аэробаллистических ракет. Тогда председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС Пека Товери призвала Запад инвестировать в разработку и совершенствование украинского производства.