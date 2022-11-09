Россияне избавляются от недвижимости в Крыму и убегают даже на радиационный Урал

Россияне, переехавшие в Крым после оккупации в 2014 году, снова возвращаются в Россию. Они жалуются, что страшно, нет работы и перспектив.

Именно поэтому граждане России начали продавать купленное после 2014 жилье с отметкой "срочно", пишет 24 канал. Россияне также лалуются, что в Крыму нет перспектив.

Заметьте Крымский мост вряд ли полноценно заработает даже через год, – британская разведка

Срочно продают жилье и убегают

РоссиСМИ пишут, что на наиболее популярном ресурсе по продаже недвижимости ориентировочно 15 тысяч объявлений о продаже в Крыму.

Резкого роста (продажей – 24 канал) по сравнению с началом года нет. А вот отметок "Продаю. Срочно!" появилось гораздо больше,

– говорится в сообщении.

РосСМИ цитируют сотрудника туристического агентства "Берег" Николая Красновского, который говорит, что продают жилье те, кто якобы покупал его только для российских туристов. А ведь последних на полуострове нет и не будет.

Поэтому в Севастополе цены на жилье уже начали падать. По данным российского консалтингового агентства, говорится только о 2,05%.

Однако риелтор Светлана Левкович объяснила, что на самом деле цены на вторичное жилье в Севастополе и на всем полуострове снизились на 15 – 20%. Также снизился спрос на ипотеку. По словам риелтора, от покупок уже отказались:

инвесторы, которые покупали квартиры на этапе строительства, а затем перепродавали;

даже два покупателя, которые уже дали задаток.

Светлана поспешила заверить, что якобы россияне не слишком убегают с полуострова. Тем не менее, на самом деле многие все же накивали пятками.

Россияне возвращаются на болота и жалуются

Жаловались, что нужно возвращаться и россияне, которые поселились в Крыму после оккупации Россией. Теперь они жалуются в российских соцсетях:

"вернулись на Урал, живем в "ядерной клоаке" , с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, зато с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, более спокойно";

, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, зато с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, более спокойно"; другой россиянин говорит, что прожил в Евпатории 5 месяцев, но вернулся на Урал из-за малой зарплаты. В Крыму зарабатывал только 35 тысяч по сравнению с 70 на болотах;

третий вернулся после четырех лет жизни в Крыму. Жалуется, что цены его якобы "душат". А то, что Россия цинично захватила полуостров и он туда пришел жить, его, видимо, не душило.

Как россияне бегут из Крыма: коротко

Как только во временно оккупированном Крыму начались "хлопки", россияне поспешили убежать из Крыма и продать захваченное. Желания им прибавили и взрывы на Крымском мосту.

В сети прославилась россиянка, которая плакала и жаловалась, что вынуждена бежать. "Бедняжка" в слезах говорила, как же она "привыкла" жить в Алуште: "Настолько все душевно, по-домашнему".

Новая волна беглецов была и в начале октября после взрывов на Крымском мосту. Тогда граждане страны-оккупанта стояли в километровых очередях, чтобы попасть на паромы в Керчи.

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