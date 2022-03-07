Убегают, как крысы: около 25 тысяч россиян пересекли границу с Грузией

После того, как Россия напала на Украину, россияне начали бежать со своей родины. Причиной стало то, что западные государства ввели против государства-агрессоры санкции.

За 12 дней войны в Грузию уехали около 25 тысяч россиян. Об этом сообщил грузинский министр экономики Леван Давиташвили.

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Заметим, из-за санкций экономику России ожидает катастрофа. Сотни компаний и мировых брендов отказались работать на территории государства-агрессора. В то же время, рубль и российские акции стремительно падают.

В партии Владимира Путина "Единая Россия" уже предложили запретить въезд для покинувших страну актеров и бизнесменов. Заметим, среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира, Рената Литвинова и другие.