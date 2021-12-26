Убегали от лесников и перевернули грузовик: на Закарпатье воры леса попали в беду

Лесники в Раховском районе Закарпатья 25 декабря проводили рейд и обнаружили воров леса. Мужчины, которые срубили лес, убегая, перевернули заполненный древесиной ЗИЛ в ручей.

Инцидент произошел в Лазещинском лесничестве в урочище Стебный. Внимание работников лесной охраны привлек звук двигателя грузовика, который был без номерных знаков. Когда лесники приблизились, то воры сели в автомобиль и скрылись.

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Грузовик догоняла рейдовая бригада

Навстречу нарушителям со срубленной древесиной выехала мобильная рейдовая бригада Ясинянского лесхоза, которую на помощь вызвали лесники.

Когда воры леса убегали от преследования, то грузовик с незаконной древесиной перевернулся в ручей, а нарушители скрылись с места аварии.

Мобильная рейдовая бригада нашла перевернутый автомобиль с древесиной и вызвала на место происшествия правоохранителей. Теперь ищут владельца грузовика и тех, кто причастен к краже леса. Предварительно известно, что злоумышленники срубили 8,5 кубических метра ели европейской.

Во время бегства воров леса грузовик с древесиной перевернулся в ручей / Фото фейсбук Закарпатского ОУЛОХ

Вырубка лесов в Украине

Ежегодно в Украине вырубают почти 120 тысяч кубометров лесов на более чем 800 миллионов гривен. Как отмечали правоохранители, проблема незаконной вырубки лесов не имеет постоянного освещения и адекватной оценки большинства экологических активистов.

В то же время, начальника Тернопольского лесхоза будут судить за то, что допустил незаконную вырубку деревьев. Речь идет об убытках более чем на 2,1 миллиона гривен.

Также в Стратегии экологической политики Украины на период до 2030 года одной из главных задач является увеличение лесистости. По прогнозам, нам нужно высадить 2 миллиона гектаров новых лесов.

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