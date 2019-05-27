"Убеждает, что скоро увидимся": что пишет пленный украинский моряк Небылица

Мать командира захваченного Россией бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдана Небылицы Небылица Валентина рассказала, что сын пишет в письмах из московского СИЗО "Лефортово".

Семья пленного украинца получила 4 письма за полгода, об этом Валентина Небылица рассказала в интервью для сайта 24 канала.

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"У Богдана в крови звучит патриотизм. Пишет, что у него все хорошо. Убеждает, что скоро увидимся. Просит не волноваться. Пишет: "Мама, папа, прошу прощения за то, что два раза за меня вы переживаете. У меня все в порядке. Я вас люблю", – рассказала она.

Мать пленника Москвы рассказывает, что о Богдане Небылице узнали еще в 2014-м году. Тогда "нахимовцы" пели гимн Украины во время церемонии поднятия российского флага в Академии. Гимн не удалось заглушить оккупантам даже оркестром. Богдан Небылица был среди тех, кто протестовал против аннексии Крыма и отказался становиться подконтрольным Путину.

Мы смотрели телевизор и увидели в новостях ребят. Я глянула и говорю мужу: "А сын наш где?" Он ответил: "Во втором ряду первый стоит наш Богдан". Мы все поняли. Он остался на нашей стороне, как и должно быть",

– сказала мать пленного украинца.

Валентина Небылица также добавила, что беспрепятственно держит связь с консулами и адвокатами Богдана, которые бывают у него раз в месяц. Зато по телефону с сыном за полгода российского плена ей ни разу поговорить не удалось.

Письма поддержки Богдану Небылице необходимо писать на русском языке, отправлять по адресу: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России в городе Москва, улица Лефортовский Вал, 5, город Москва, 111020, Российская Федерация.

Отметим, Международный трибунал ООН 25 мая принял решение, согласно которому Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия выполнять требования отказалась.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.



Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.



Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.