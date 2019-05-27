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      "Переконує, що скоро побачимось": що пише полонений український моряк Небилиця

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      мати полоненого моряка про зворушливі листи сина
      мати полоненого моряка про зворушливі листи сина / Courtesy images

      Мати командира захопленого Росією артилерійського броньованого катера "Нікополь" Богдана Небилиці Валентина Небилиця розповіла, що син пише у листах з московського СІЗО "Лефортово".

      Сім'я полоненого українця отримала 4 листи за півроку, про це Валентина Небилиця розповіла в інтерв'ю для сайту 24 каналу. 

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      "У Богдана у крові звучить патріотизм. Пише, що в нього все добре. Переконує, що скоро побачимось. Просить не хвилюватись. Пише: "Мамо, татку, прошу вибачення за те, що два рази за мене ви переймаєтесь. У мене все гаразд. Я вас люблю", – розповіла вона. 

      Матір бранця Москви розповідає, що про Богдана Небилицю дізнались ще у 2014-му році. Тоді "нахімівці" співали гімн України під час церемонії підняття російського прапора в академії. Гімн не вдалося заглушити окупантам навіть оркестром. Богдан Небилиця був серед тих, хто протестував проти анексії Криму і відмовився ставати підконтрольним Путіну. 

      Ми дивилися телевізор і побачили у новинах хлопців. Я глянула і кажу до чоловіка: "А син наш де?" Він відповів: "У другому ряду перший стоїть наш Богдан". Ми все зрозуміли. Він лишився на нашій стороні, як і повинно бути",
      – сказала мати полоненого українця. 

      Валентина Небилиця також додала, що безперешкодно тримає зв'язок з консулами й адвокатами Богдана, які бувають у нього раз на місяць. Натомість по телефону з сином за півроку російського полону їй жодного разу поговорити не вдалося.

      Листи підтримки Богдану Небилиці необхідно писати російською мовою і надсилати за адресою: ФКУ СІЗО-2 УФСІН Росії у місті Москва, вулиця Лефортовський Вал, 5, місто Москва, 111020, Російська Федерація.

      Зазначимо, Міжнародний трибунал ООН 25 травня ухвалив рішення, відповідно до якого Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.

      Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.

      Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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