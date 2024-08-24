Убежден, что война вскоре закончится, - Дуда

Украина победит российскую агрессию и отстоит свою независимость, объединив усилия. Война закончится победой сил свободы над миром тирании.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, информирует 24 Канал.

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Он отметил, что не имел и не имеет ни малейшего сомнения, что объединившись в своих усилиях и борьбе, украинский народ отстоит свою независимость.

И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется на смерть и жизнь, борется за свою независимость, я убежден, что война вскоре закончится победой сил свободы над миром тирании,

– подчеркнул Дуда.

Тогда, по словам Дуды, "из темноты войны, на руинах ее выгоревших территорий начнет коваться новый мир".