Об этом сообщает сайт КГГА со ссылкой на и. о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

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Какова ситуация в столице с укрытиями?

По словам Петра Пантелеева, город продолжает работать над увеличением количества укрытий и убежищ. В Киеве продолжаются ремонтные работы имеющихся защитных сооружений и обустройство новых помещений, пригодных для укрытия населения. Всего с начала полномасштабного вторжения в столице уже отремонтировали почти 3 тысячи защитных сооружений.

В этом году на ремонт укрытий и убежищ столицы предусмотрено более 1,1 млрд грн. Эти средства направляются районным государственным администрациям города Киева, которые определены ответственными за строительство, ремонт и обустройство объектов гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что определение адресов укрытий и выполнение работ обеспечивают районные подразделения, поскольку именно они являются распорядителями средств, выделенных городом.

Пантелеев сообщил, что в 2022–2025 годах городские власти Киева выделили на эти работы около 7 миллиардов гривен, из которых 4,5 миллиарда были направлены на ремонт и надлежащее оснащение укрытий. По его словам, приоритет отдается местам, где не хватает защитных сооружений, в частности микрорайонам без станций метро и отдаленным жилым массивам. Он также отметил, что в настоящее время в Киеве функционируют более 4,3 тысяч укрытий различных типов, форм собственности и количественно-технических характеристик.

Чиновник также напомнил, что в микрорайонах, удаленных от станций метро, жители могут пользоваться укрытиями, оборудованными в школах и других учебных заведениях.

Адреса ближайших укрытий можно посмотреть на ресурсах города: