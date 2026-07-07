Про це повідомляє сайт КМДА з посиланням на в. о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Дивіться також Кличко наполягає на невідкладному засіданні РНБО щодо Плану енергостійкості столиці

Яка ситуація у столиці з укриттями?

За словами Петра Пантелеєва, місто продовжує працювати над збільшенням кількості укриттів і сховищ. У Києві тривають ремонти наявних захисних споруд та облаштування нових приміщень, придатних для укриття населення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у столиці вже відремонтували майже 3 тисячі захисних споруд.

Цьогоріч на ремонти укриттів і сховищ столиці передбачено понад 1,1 млрд грн. Ці кошти спрямовують районним в місті Києві державним адміністраціям, які визначені відповідальними за будівництво, ремонт і облаштування об’єктів цивільного захисту,

– йдеться у повідомленні.

Посадовець наголосив, що визначення адрес укриттів і виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками коштів, виділених містом.

Пантелеєв повідомив, що у 2022 – 2025 роках міська влада Києва виділила на ці роботи близько 7 мільярдів гривень, з яких 4,5 мільярда спрямували на ремонт і належне оснащення укриттів. За його словами, пріоритет надають локаціям, де захисних споруд бракує, зокрема мікрорайонам без станцій метро та віддаленим житловим масивам. Він також зазначив, що наразі в Києві функціонують понад 4,3 тисяч укриттів різних типів, форм власності та кількісно-технічних характеристик.

Посадовець також нагадав, що в мікрорайонах, віддалених від станцій метро, мешканці можуть користуватися укриттями, облаштованими у школах та інших навчальних закладах.

Адреси з найближчими укриттями можна переглянути на ресурсах міста: