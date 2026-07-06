Через це підготовка столиці до зими перебуває під загрозою. Тому міська влада вимагає невідкладного проведення засідання РНБО з цього питання, повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Київ наполягає на невідкладному проведенні Ради національної безпеки і оборони України. Та розгляді на ній частини спільних з державою кроків щодо втілення Комплексного плану стійкості столиці. Домовленості – і щодо фінансування заходів плану 50/50, і щодо організаційних питань, і щодо правого врегулювання частини заходів – держава не виконує,

– наголосив Віталій Кличко.

За його словами, останні заяви про нібито виділення Києву 10 мільярдів гривень викликають запитання, оскільки місто не отримало жодного документального підтвердження такого рішення.

Мер зазначив, що столиця реалізує заходи плану стійкості в межах своїх можливостей – за кошти міського бюджету, а також із залученням внутрішнього та зовнішнього кредитування. Водночас, як зауважив Кличко, від державної влади Київ чує лише претензії, які не містять конкретики.

Міський голова Києва наголосив, що держава має відповідально підійти до питання забезпечення стійкості столиці, адже йдеться про спільну відповідальність. За його словами, стійкість Києва безпосередньо пов'язана зі стійкістю всієї країни, тому необхідна співпраця щодо реалізації найнагальніших об'єктів і проєктів. Віталій Кличко зазначив, що від цього залежить життєзабезпечення міста та його мешканців упродовж наступної зими, і закликав відкласти політичні маневри.

Мер зазначив, що столиця після коригування плану визначила перелік першочергових проєктів, а також обсяги необхідного фінансування та ресурсного забезпечення для їх втілення. За його словами, відповідні пропозиції були передані РНБО, уряду та Офісу Президента, а окремо місто вказало на критичні питання, вирішення яких без участі держави наразі є неможливим.

Тож розраховуємо на здоровий глузд долучених державних структур і нарешті конструктивну співпрацю,

– резюмував мер.

Раніше КМДА звернулася до Кабінету Міністрів, Президента та РНБО із закликом пришвидшити підготовку столиці до зими. Зокрема, у міській адміністрації наголосили на необхідності визначити конкретні проєкти для фінансування та спростити процедури закупівель, аби суттєво скоротити строки їх реалізації.