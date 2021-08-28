Убийцу Роберта Кеннеди могут досрочно освободить из тюрьмы

Убийца кандидата в президенты США Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение. Соответствующее решение в отношении Серхана Серхана приняла Комиссия по вопросам условно-досрочного освобождения Калифорнии.

В 1969 году палестинец был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни. Впоследствии ему изменили приговор на пожизненное заключение.

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Убийца Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение

Серхан Серхан находится за решеткой 53 года за убийство американского политика Роберта Кеннеди. Комиссия по вопросам условно-досрочного освобождения Калифорнии проголосовала за то, чтобы предоставить ему право досрочно выйти из тюрьмы.

Согласно официальному решению, 77-летний мужчина уже не является угрозой для общества. Поэтому может выйти на свободу. Впрочем, голосование этого органа еще не гарантирует освобождения заключенного. Окончательное решение по Серхану должен принять губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Прошло более полу века. Больше не существует того импульсивного юноши, каким я был тогда,

– заявил Серхан во время обращения в комиссию.

Он также признал, что убийством Роберта Кеннеди ранил и нанес ущерб всему миру. "Осознание этого поступка приносит мне боль", – добавил мужчина.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса уже выступила с отказом оспаривать решение комиссии по помилованию.

Что известно о Роберте Кеннеди

Роберт Кеннеди был одним из братьев убитого американского президента Джона Кеннеди, которого застрелили в 1963 году.

Политик в 1964 году был избран сенатором от штата Нью-Йорк. А уже в 1968 году, через 5 лет после смерти брата, он баллотировался на пост президента США от Демократической партии. Он был одним из лидеров президентских выборов.

Во время предвыборной кампании 5 июня 1968 года он произносил речь в одном из отелей в Лос-Анджелесе. В зал ворвался 24-летний Серхан Серхан и произвел несколько выстрелов из револьвера. Кандидат в президенты скончался на следующий день в возрасте 42 лет.

Убийца после ареста утверждал, что совершил преступление, ведь Роберт Кеннеди поддерживал выделение американской помощи Израилю. Впоследствии он начал говорить, что не помнит ничего с того дня.

Серхан Серхан подавал прошение о помиловании 16 раз. Комиссии по вопросам условно-досрочного освобождения приняла решение после того, как дети Роберта Кеннеди официально попросили помиловать убийцу их отца.