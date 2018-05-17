"Убийцу флагманов" OnePlus 6 представили официально: характеристики и цена

15 мая смартфон OnePlus 6 официально презентовали. Его уже окрестили "убийцей флагманов". Ведь это устройство имеет флагманские спецификации, но цена на него ниже той, что предлагают конкуренты.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Характеристики OnePlus 6

OnePlus 6 имеет 6,28-дюймовый оптический AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2280 пикселей и с соотношением сторон 19: 9. На экране также есть уже знакомый вырез. Смартфон также оснащен поддержкой sRGB и DCI-P3.

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Новый флагман от OnePlus имеет 16-мегапиксельную камеру, которая размещена на задней панели. Фронтальная камера использует 16-мегапиксельный датчик с поддержкой AI для создания эффекта боке. "Селфи-камера" может разблокировать дисплей с распознаванием лица. Хотя, если вы сторонник технологии разблокировки по отпечатку пальцев, здесь тоже есть сканер, размещенный на задней панели.

Кроме того, смартфон поддерживает функцию Smart Capture, которая автоматически оптимизирует качество изображения на основе того, что вы снимаете.

Камера может делать видео в формате 4K (60 кадров в секунду). Кроме того. На смартфон можно снимать видеоролики с частотой 480 кадров в секунду с разрешением 720p на 3,75 сек.

OnePlus 6: видео

OnePlus 6 оснащен чипсетом Snapdragon 845. Он доступен в трех версиях: модель с 6 ГБ внутренней и 64 встроенной памяти, версия на 8 ГБ оперативной и 128 дополнительной памяти, а также вариант на 8ГБ + 256 ГБ памяти.

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Батарея имеет емкость 3300 мач и поддерживает технологию быстрой зарядки (5 В при 4А).

Дизайн OnePlus 6

Корпус OnePlus 6 изготовлен из металла и стекла. Смартфон доступен в трех вариантах: черный, матовый черный и белый (лимитированная версия). Смартфон имеет защитное покрытие Gorilla Glass 5.

OnePlus 6 доступен в трех версиях

Цена OnePlus 6

Самое приятное в OnePlus 6, безусловно, его цена. Она существенно ниже стоимости смартфонов-конкурентов. Так, версия с 6ГБ оперативной + 64 ГБ дополнительной памяти стоит 519 евро или 529 долларов (это около 13 900 гривен); модель 8+128 ГБ памяти стоит 519 евро/ 569 долларов (14 900 гривен); а за версию 8+256 ГБ нужно заплатить 569 евро/619 долларов (16 200 гривен).