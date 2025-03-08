Массовые экзекуции в Сирии, казнены более 300 человек: что происходит после падения режима Асада

В Сирии начались самые ожесточенные столкновения с момента свержения режима Башара Асада. Силы безопасности нового правительства и их союзники убили более 340 мирных алавитов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post і France 24.

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Какая сейчас ситуация в Сирии

По данным обсерватории, сирийские силовики и их союзники убили 340 гражданских алавитов. Сообщается, что эти убийства сопровождались "экзекуциями" и ограблениями жилья мирного населения.

Общее количество погибших в результате столкновений достигло по меньшей мере 553 человек, среди которых – 93 представителя правительственных сил и 120 бойцов, поддерживавших прежний режим.

Столкновения начались в прибрежной провинции Латакия, а впоследствии распространились на соседние Хомс и Тартус.

В обращении 7 марта временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа призвал повстанцев "сложить оружие и сдаться, пока не поздно".

Напомним, что накануне сторонники режима Асада совершили атаки на город Латакия и прилегающие районы, в результате чего погибли десятки людей. В ответ на эскалацию конфликта в регионе был введен комендантский час.

Как реагирует Турция

На эти события уже отреагировала Турция. Там предупредили, что обострение ситуации в Латакии может поставить под угрозу будущее Сирии. Представитель МИД Турции Онджу Кечели подчеркнул, что подобные провокации не должны перерасти в угрозу для региона.

"В этот критический момент напряжение в Латакии и вокруг нее, а также нападения на силы безопасности могут подорвать усилия, направленные на то, чтобы вести Сирию в будущее в единстве и солидарности. Нельзя допустить, чтобы такие провокации стали угрозой миру в Сирии и регионе. Турция остается непоколебимой в своей поддержке сирийского народа и правительства", – подчеркнул Кечели.