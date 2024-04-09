Польские радиостанции RMF FM сообщает, что всего в связи с обнаружением тел четырех мужчин в многоквартирном доме в варшавском районе Воля задержали семь человек.

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Однако именно одному из них сегодня и будет предъявлено обвинение в совершении убийства.

Издание пишет, что подозреваемый имеет украинское происхождение. Предположительно, он совершал убийства в течение длительного времени, а трупы прятал в доме, где расположен приют для бездомных.

Что известно о мотивах мужчины

Сейчас мотивы убийства, которыми руководствовался подозреваемый, – неизвестны. При этом, есть гипотеза, что дело может быть в конфликте между польскими и украинскими бездомными.

Личности жертв убийцы пока не установлены. Однако речь идет о четырех мужчинах.

Трупы нашли в заброшенном здании: детали

Жуткая находка в заброшенном довоенном жилом доме в варшавском районе Воля была найдена на улице Гжибовской: тела двух людей нашли в воскресенье 7 апреля, еще два тела – в понедельник.

"Они были в значительной степени разложения: или закопаны в землю во дворе, или лежали в пустых помещениях: на чердаке и в одной из квартир", – говорилось в сообщении.

Почти сразу полиция арестовала семь человек в связи с этим делом. Их допросили и на основании их показаний следователи установили личность украинца, которого заподозрили в совершении этих четырех убийств. Другие – могли быть свидетелями.