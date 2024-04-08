Трагедия произошла 6 апреля в городе Ананьев Подольского района Одесской области. Если вину докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Смотрите также Ужасное убийство в фуникулере: погибшим оказался 16-летний футболист
Что известно о подозрении 16-летнему жителю Одесской области
В полиции сообщили, что 6 апреля первым на место трагедии пришел 11-летний сын погибшей. Именно он и вызвал полицию.
В доме семьи следственно-оперативная группа с участием судебно-медицинского эксперта обнаружила 38-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Они были без признаков жизни и со следами телесных повреждений.
В полиции рассказали, что:
- по данным судебно-медицинской экспертизы тел матери и дочери, они умерли на месте трагедии от острой кровопотери и ножевых ранений;
- в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили причастность к указанному преступлению старшего, 16-летнего, сына покойницы;
- оперативники разыскали его на улице города во время прогулки.
Выяснено, что между юношей и матерью возник конфликт из-за ее отказа ему в карманных деньгах. Разозлившись, парень несколько раз ударил маму в шею кухонным ножом, а орудие преступления бросил в печь. Так же он поступил и с сестренкой, которая находилась в соседней комнате и невольно стала свидетелем преступления. Для убийства девочки злоумышленник использовал второй нож,
– заявили в полиции.
Они добавили, что с места происшествия изъяли орудие преступления, биоматериалы и другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу.
Криминалисты следственного управления полиции с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы убитых и фигуранта. Результаты исследования доказали, что парень причастен к совершению преступления.
"Забрав достаточно доказательств, следователи полиции под процессуальным руководством Любашевской окружной прокуратуры сообщили юноше о подозрении в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти двум лицам, в том числе малолетнему ребенку", – заявили в полиции.
Преступление квалифицируют по подпункту 1 и 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве:
- двух или более лиц;
- малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности.
Подозреваемый находится в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За содеянное несовершеннолетнему правонарушителю грозит лишение свободы на срок до 15 лет тюрьмы,
– заявили в полиции.
Они добавили, что в рамках уголовного производства назначили ряд судебных экспертиз, проводят другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжается следствие.
16-летнему юноше сообщили о подозрении в убийстве
Что известно о трагедии в Одесской области
- В Одесской области полиция сообщила, что 6 апреля произошло убийство женщины 1986 года рождения и ее 7-летней дочери.
- Уже тогда правоохранители задержали подозреваемого. Его личность не называть, однако отмечали, что с ним работают следователи.
- Еще тогда в полиции сообщили, что на месте работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, следственного управления с мобильной ДНК-лабораторией, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские-кинологи и работники Любашевской окружной прокуратуры и другие оперативные службы.