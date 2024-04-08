Трагедия произошла 6 апреля в городе Ананьев Подольского района Одесской области. Если вину докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Что известно о подозрении 16-летнему жителю Одесской области

В полиции сообщили, что 6 апреля первым на место трагедии пришел 11-летний сын погибшей. Именно он и вызвал полицию.

В доме семьи следственно-оперативная группа с участием судебно-медицинского эксперта обнаружила 38-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Они были без признаков жизни и со следами телесных повреждений.

В полиции рассказали, что:

по данным судебно-медицинской экспертизы тел матери и дочери, они умерли на месте трагедии от острой кровопотери и ножевых ранений;

в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили причастность к указанному преступлению старшего, 16-летнего, сына покойницы;

оперативники разыскали его на улице города во время прогулки.

Выяснено, что между юношей и матерью возник конфликт из-за ее отказа ему в карманных деньгах. Разозлившись, парень несколько раз ударил маму в шею кухонным ножом, а орудие преступления бросил в печь. Так же он поступил и с сестренкой, которая находилась в соседней комнате и невольно стала свидетелем преступления. Для убийства девочки злоумышленник использовал второй нож,

– заявили в полиции.

Они добавили, что с места происшествия изъяли орудие преступления, биоматериалы и другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу.

Криминалисты следственного управления полиции с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы убитых и фигуранта. Результаты исследования доказали, что парень причастен к совершению преступления.

"Забрав достаточно доказательств, следователи полиции под процессуальным руководством Любашевской окружной прокуратуры сообщили юноше о подозрении в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти двум лицам, в том числе малолетнему ребенку", – заявили в полиции.

Преступление квалифицируют по подпункту 1 и 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве:

двух или более лиц;

малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За содеянное несовершеннолетнему правонарушителю грозит лишение свободы на срок до 15 лет тюрьмы,

– заявили в полиции.

Они добавили, что в рамках уголовного производства назначили ряд судебных экспертиз, проводят другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжается следствие.



16-летнему юноше сообщили о подозрении в убийстве

Что известно о трагедии в Одесской области