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Убийство Амины Окуевой: стало известно имя возможного организатора

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Вбивство Аміни Окуєвої - ім'я можливого організатора Салах Хумаїдов
Вбивство Аміни Окуєвої - ім'я можливого організатора Салах Хумаїдов / news.liga.net

Подозреваемым в организации убийства добровольца и военного медика Амины Окуевой, вероятно, является Салах Хумаидов родом из Чечни. Именно ему украинские следователи объявили о подозрении в совершении преступления.

Подозреваемого в организации убийства Окуевой Хумаидова уже объявили в розыск, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник в полиции.

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"Салаху Хумаидову вчера (19 мая – 24 канал) заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой",  – сказал собеседник из полиции.

19 мая стало известно, что украинское следствие установило личность организатора убийства Окуевой, который является гражданином России, и сообщило ему о подозрении.

Заметим, что на сегодняшний день под стражей находятся исполнители убийства Игорь Редькин и Александр Кравченко. По данным следствия, Хумаидов подыскивал исполнителей убийства среди украинцев и обеспечил их автомобилем. Следователи отмечают, что ДНК Редькина обнаружили на автомате, с которым было совершено нападение.

Что известно об убийстве Амины Окуевой

  • 30 октября 2017 года неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом. Окуева погибла, а Осмаев получил ранение, но выжил.
  • Полиция начала расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.
  • В январе 2019 года полиция задержала группу профессиональных киллеров, которых подозревают в ряде заказных убийств, среди которых и убийство Окуевой. В группу могли входить 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.
  • В частности, в январе задержали 56-летнего Игоря Редькина, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. Он является уроженцем города Каспийск республики Дагестан, но уже долго живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.
  • На сегодняшний день под стражей находятся исполнители преступления Игорь Редькин и Александр Кравченко. По данным следствия, Хумаидов подыскивал исполнителей убийства среди украинцев и обеспечил их автомобилем. Следователи отмечают, что ДНК Редькина было обнаружено на автомате, с которым было совершено нападение.

Кто такая Амина Окуева

  • Общественная активистка (была на Майдане), медик и военная-доброволец, защищала Украину на Донбассе.
  • Окуева родилась в Одессе и ранее носила имя Наталья Никифорова. Жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
  • В 17 лет вышла замуж за чеченца и приняла ислам, поэтому всегда носила хиджаб.
  • Принимала участие во Второй чеченской войне на стороне Чеченской Республики Ичкерия.
  • В июле 2014 года ушла на войну добровольцем воевать на Донбасс на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева. Впоследствии батальон перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
  • Участвовала в ожесточенных боях у Дебальцево.
  • После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участницей миротворческой миссии.
  • Остро критиковала как российскую, так и чеченскую власть.
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Чечня Криминальные новости Расследования Убийство Амины Окуевой
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