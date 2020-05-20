Вбивство Аміни Окуєвої: стало відоме ім'я можливого організатора

Підозрюваним в організації вбивства доброволиці і військового медика Аміни Окуєвої, ймовірно, є Салах Хумаїдов родом з Чечні. Саме йому українські слідчі оголосило підозру у скоєнні злочину.

Підозрюваного в організації вбивство Окуєвої Хумаїдова вже оголосили в розшук, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело в поліції.

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"Салаху Хумаїдову вчора (19 травня – 24 канал) заочно оголошено про підозру у вбивстві Окуєвої", – сказав співрозмовник видання з поліції.

19 травня стало відомо, що українське слідство встановило особу організатора вбивства Окуєвої, який є громадянином Росії, і повідомило йому про підозру.

Зауважимо, що на сьогодні під вартою перебувають виконавці вбивства Ігор Редькін та Олександр Кравченко. За даними слідства, Хумаїдов підшукував виконавців вбивства серед українців і забезпечив їх автомобілем. Слідчі відзначають, що ДНК Редькіна виявили на автоматі, з яким було скоєно напад.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом. Окуєва загинула, а Осмаєв зазнав поранення, аде вижив.

Поліція почала розслідувати цю справу як замовне вбивство. Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.

У січні 2019 року поліція затримала групу професійних кілерів, яких підозрюють у низці замовних вбивств, серед яких і вбивство Окуєвої. До групи могли входити 7 людей, частину з яких затримали ще у вересні 2019 року.

Зокрема, в січні затримали 56-річного Ігоря Редькіна, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої. Він є уродженцем міста Каспійськ республіки Дагестан, але вже довго живе на території України та має українське громадянство.

На сьогодні під вартою перебувають виконавці злочину Ігор Редькін та Олександр Кравченко. За даними слідства, Хумаїдов підшукував виконавців вбивства серед українців і забезпечив їх автомобілем. Слідчі відзначають, що ДНК Редькіна було виявлено на автоматі, з яким було скоєно напад.

Хто така Аміна Окуєва