Вбивство Аміни Окуєвої: стало відоме ім'я можливого організатора
Підозрюваним в організації вбивства доброволиці і військового медика Аміни Окуєвої, ймовірно, є Салах Хумаїдов родом з Чечні. Саме йому українські слідчі оголосило підозру у скоєнні злочину.
Підозрюваного в організації вбивство Окуєвої Хумаїдова вже оголосили в розшук, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело в поліції.
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"Салаху Хумаїдову вчора (19 травня – 24 канал) заочно оголошено про підозру у вбивстві Окуєвої", – сказав співрозмовник видання з поліції.
19 травня стало відомо, що українське слідство встановило особу організатора вбивства Окуєвої, який є громадянином Росії, і повідомило йому про підозру.
Зауважимо, що на сьогодні під вартою перебувають виконавці вбивства Ігор Редькін та Олександр Кравченко. За даними слідства, Хумаїдов підшукував виконавців вбивства серед українців і забезпечив їх автомобілем. Слідчі відзначають, що ДНК Редькіна виявили на автоматі, з яким було скоєно напад.
Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої
- 30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом. Окуєва загинула, а Осмаєв зазнав поранення, аде вижив.
- Поліція почала розслідувати цю справу як замовне вбивство. Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.
- У січні 2019 року поліція затримала групу професійних кілерів, яких підозрюють у низці замовних вбивств, серед яких і вбивство Окуєвої. До групи могли входити 7 людей, частину з яких затримали ще у вересні 2019 року.
- Зокрема, в січні затримали 56-річного Ігоря Редькіна, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої. Він є уродженцем міста Каспійськ республіки Дагестан, але вже довго живе на території України та має українське громадянство.
- На сьогодні під вартою перебувають виконавці злочину Ігор Редькін та Олександр Кравченко. За даними слідства, Хумаїдов підшукував виконавців вбивства серед українців і забезпечив їх автомобілем. Слідчі відзначають, що ДНК Редькіна було виявлено на автоматі, з яким було скоєно напад.
Хто така Аміна Окуєва
- Громадська активістка (була на Майдані), медик та військова-доброволиця, що захищала Україну на Донбасі.
- Окуєва Народилась в Одесі та раніше мала ім’я Наталія Никифорова. Жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
- У 17 років вийшла заміж за чеченця і прийняла іслам, тому завжди носила хіджаб.
- Брала участь у Другій чеченській війні на боці Чеченської Республіки Ічкерія.
- У липні 2014 року пішла на війну доброволицею воювати на Донбас на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва. Згодом батальйон перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
- Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого.
- Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасницею миротворчої місії.
- Гостро критикувала як російську, так і чеченську владу.