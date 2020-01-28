За вбивство Окуєвої – 500 тисяч доларів: у слідства є записи розмови кілерів
За вбивство Аміни Окуєвої замовники пропонували 500 тисяч доларів, життя її чоловіка оцінили в мільйон. Про це вже раніше розповідав Ігор Мосійчук, чиєю помічницею була учасниця АТО.
Тепер слова про плату за вбивство підтвердила мама загиблої Ірина Камінська в інтерв’ю "Громадському".
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Жінка каже: у слідства є записи з відповідними розмовами злочинців. А ще Ірина Камінська певна: слідчі не знають імен замовників, але мають механізм для їх встановлення.
Є записи, де встановлені голоси, які це все обговорюють. Але я не занурююсь у ці деталі. Нехай цим займаються люди, в чиї обов’язки це входить,
– наголосила мама Окуєвої.
Камінська зазначає, що найбільше її цікавить ім’я замовника вбивства доньки. Вона розуміє, що це питання складне і на нього, ймовірно, ще довго доведеться шукати відповіді, але особисто для себе вона знає, про кого йдеться.
"Для себе особисто я знаю, хто це. Я називаю це "замовник імперії зла". Імена, ви ж розумієте, з’ясувати важко. Але я думаю, що у слідства є механізм, як в цій ситуації працювати. І те, що мені сказали, теж дає надію, що це можна прослідкувати. Раніше ми говорили з Антоном Геращенком, і він казав, що однозначно все веде в Росію. Це "секрет Полішинеля", – додала жінка.
Що таке "секрет Полішинеля"? Фразеологічний вислів, що походить від комедійного персонажа неаполітанського театру – базіки та блазня Полішинеля. Фраза має на увазі наявність якоїсь таємниці, яка всім і так відома.
Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої
- 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. Внаслідок нападу жінка загинула, а Осмаєв отримав поранення.
- Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.
- 12 січня, поліція затримала групу професійних кілерів. Їх підозрюють у цілій низці замовних вбивств, серед яких і вбивство військової Аміни Окуєвої. У поліції заявили, що до групи могли входити одразу 7 осіб, частину з яких затримали ще у вересні 2019 року.
- Власне напередодні затримали особу, яку підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої. У поліції розповіли, що чоловік є уродженцем Дагестану, але тривалий час живе на території України та має українське громадянство.
- Йдеться про 56-річного Ігоря Редькіна, уродженця міста Каспійськ республіки Дагестан. Із ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме – на ствольній коробці автомату.
- 14 січня Святошинський суд Києва взяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави.
Хто така Аміна Окуєва?Громадська активістка, медик та військова. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році. Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
З початком бойових дій на Донбасі у липні 2014 року пішла на війну доброволицею на стороні України. Воювала у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2". Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого.
Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасницею миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.