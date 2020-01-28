За вбивство Окуєвої – 500 тисяч доларів: у слідства є записи розмови кілерів

За вбивство Аміни Окуєвої замовники пропонували 500 тисяч доларів, життя її чоловіка оцінили в мільйон. Про це вже раніше розповідав Ігор Мосійчук, чиєю помічницею була учасниця АТО.

Тепер слова про плату за вбивство підтвердила мама загиблої Ірина Камінська в інтерв’ю "Громадському".

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Жінка каже: у слідства є записи з відповідними розмовами злочинців. А ще Ірина Камінська певна: слідчі не знають імен замовників, але мають механізм для їх встановлення.

Є записи, де встановлені голоси, які це все обговорюють. Але я не занурююсь у ці деталі. Нехай цим займаються люди, в чиї обов’язки це входить,

– наголосила мама Окуєвої.

Камінська зазначає, що найбільше її цікавить ім’я замовника вбивства доньки. Вона розуміє, що це питання складне і на нього, ймовірно, ще довго доведеться шукати відповіді, але особисто для себе вона знає, про кого йдеться.

"Для себе особисто я знаю, хто це. Я називаю це "замовник імперії зла". Імена, ви ж розумієте, з’ясувати важко. Але я думаю, що у слідства є механізм, як в цій ситуації працювати. І те, що мені сказали, теж дає надію, що це можна прослідкувати. Раніше ми говорили з Антоном Геращенком, і він казав, що однозначно все веде в Росію. Це "секрет Полішинеля", – додала жінка.

Що таке "секрет Полішинеля"? Фразеологічний вислів, що походить від комедійного персонажа неаполітанського театру – базіки та блазня Полішинеля. Фраза має на увазі наявність якоїсь таємниці, яка всім і так відома.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. Внаслідок нападу жінка загинула, а Осмаєв отримав поранення.

Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.

12 січня, поліція затримала групу професійних кілерів. Їх підозрюють у цілій низці замовних вбивств, серед яких і вбивство військової Аміни Окуєвої. У поліції заявили, що до групи могли входити одразу 7 осіб, частину з яких затримали ще у вересні 2019 року.

Власне напередодні затримали особу, яку підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої. У поліції розповіли, що чоловік є уродженцем Дагестану, але тривалий час живе на території України та має українське громадянство.

Йдеться про 56-річного Ігоря Редькіна, уродженця міста Каспійськ республіки Дагестан. Із ключових доказів ймовірної причетності Редькіна до вбивства Окуєвої слідство називає збіг ДНК на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме – на ствольній коробці автомату.

14 січня Святошинський суд Києва взяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Хто така Аміна Окуєва?Громадська активістка, медик та військова. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році. Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.



З початком бойових дій на Донбасі у липні 2014 року пішла на війну доброволицею на стороні України. Воювала у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2". Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого.



Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасницею миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.