Суд избрал меру пресечения сотруднику ГУР, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской

Печерский районный суд Киева 9 июля вынес решение по сотруднику Главного управления разведки Минобороны Владиславу Реуту. Мужчину подозревают в убийстве Анастасии Березовской.

Об этом сообщает Суспильне.

К теме Покушение на Ермолаева: Интерпол раскрыл имя главной подозреваемой во взрыве в Монако

Какую меру пресечения избрали подозреваемому в убийстве Березовской?

Суд избрал Владиславу Реуту меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Мужчину подозревают в совершении умышленного убийства. По версии следствия, он произвел два выстрела в голову Березовской. Сам Реут заявлял, что не настаивает на залоге и готов сотрудничать со следствием.

В деле об убийстве Березовской, кроме Реута, есть еще один подозреваемый – бывший полицейский Виталий Жикович. Его имя перед судебным заседанием по избранию меры пресечения сотруднику ГУР МО в комментарии журналистам назвал адвокат Анатолий Иванов.

По его словам, Жикович в 2014 году был в "Правом секторе", а в 2022 году добровольно вступил в территориальную оборону, затем служил в СБУ, но впоследствии был уволен. Иванов отметил, что его подзащитный свою вину не признает.

Адвокат также отметил, что Владислав Реут – действующий сотрудник ГУР. По словам Иванова, материалы дела свидетельствуют, что сначала Реут признался в убийстве Березовской, но затем отказался от своих показаний и начал утверждать, что ее убил Жикович.

Сторона защиты утверждает, что Реут оговорил себя из-за опасений за свою жизнь и угроз со стороны другого фигуранта.

Напомним, 7 июля в Киевской области обнаружили тело Анастасии Березовской. Ее подозревают в установке взрывчатки возле одного из домов в Монако, в результате чего были ранены три человека, в числе которых – бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, в отношении которого введены санкции. После совершения покушения женщина вернулась в Украину.

Следствие установило двух мужчин, предположительно причастных к ее гибели: бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего сотрудника ГУР МОУ. Последний во время допроса заявил, что причастен к убийству Березовской вместе с другим фигурантом. Также выяснилось, что оба мужчины неоднократно переводили средства на криптовалютные и банковские счета Березовской.

Журналисты "Схем" выяснили, что одним из подозреваемых является 33-летний Владислав Реут из Житомира. Мужчина является выпускником факультета правоведения Киевского национального торгово-экономического университета, а с 2022 года, возможно, проходил службу в воинской части А2772.

Вторым подозреваемым является 49-летний уроженец Умани, который до 2020 года работал в полиции Киевской области.