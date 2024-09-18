Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили подозрение не только из-за стрельбы

Правоохранители сообщили о подозрении киевлянину, которого обвиняют в умышленном убийстве и завладении авто. Следствие отмечает, что он застрелил 65-летнего мужчину на АЗС в Киеве.

В среду утром, 18 сентября, полиция информировала, что задержала подозреваемого в убийстве мужчины. Впоследствии в прокуратуре добавили, что вручили подозрение неизвестному.

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Стрельба на АЗС в столице

По словам следствия, 41-летний подозреваемый подошел к 65-летнему мужчине на АЗС на Кольцевой дороге с гладкоствольным ружьем марки Derya Carina X-Celerate CRX 201 в руках.

В тот момент 65-летний мужчина собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.

После короткого диалога неизвестный произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления,

– пишет Киевская городская прокуратура.

Машину мужчина припарковал возле гаража, который находится в его пользовании. На том месте уже стоял его автомобиль.

Правоохранители объявили подозрение 41-летнему киевлянину, который убил мужчину / Фото Киевской городской прокуратуры

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры мужчине, который является киевлянином, было сообщено о подозрении по следующим фактам:

умышленное убийство из корыстных побуждений;

разбой;

незаконное завладение транспортным средством;

незаконное ношение и хранении боеприпасов.

Обратите внимание! Указанные выше факты, это такие статьи Уголовного кодекса Украины: