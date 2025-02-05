Вспомнили об операции против "Хезболлы": Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер

Во время встречи премьер-министр Беньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера, как символ успешной операции против группировки "Хезболла". Именно эти устройства в прошлом году убили вражеских боевиков в Ливане.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Times Of Israel. Трамп отметил, что та операция действительно "была замечательной".

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Пейджеры как символ уничтожения "Хезболлы"

Нетаньяху, вспоминая о тайной операции, которая уничтожила боевые силы террористов, подарил Дональду Трампу золотой и обычный пейджеры.

Президент США, в свою очередь, подарил премьеру Израиля их фотографию с визита с посвящением "Биби, великому лидеру".

Что известно о подрыве пейджеров и раций в Ливане

18 сентября 2024 года взорвались портативные радиоприемники группировки "Хезболла". А накануне внезапно взорвались тысячи пейджеров, которыми пользовались бойцы. Десятки террористов тогда были убиты, а сотни – ранены.

Устройства были куплены в одно время. СМИ тогда писали, что взрывчатку в пейджеры и рации могла заложить разведывательная служба Израиля Моссад.

Массовые взрывы начались тогда, когда Израиль усилил контрнаступление против организации "Хезболла", которая 7 октября 2023 года начала наносить удары по Израилю.

К слову, президент Израиля Ицхак Герцог через несколько дней после события официально отрицал причастность страны к взрывам. Он отметил, что Израиль действует только для самозащиты и не желает войны с Ливаном.