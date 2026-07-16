Обнаружено оружие, которое, возможно, использовалось при убийстве братьев Мосейчуков

В расследовании громкого похищения и убийства братьев Максима и Романа Мосейчуков появилась новая важная улика. Правоохранители изъяли два экземпляра стрелкового оружия, которое, по версии следствия, могло использоваться военнослужащими при совершении преступления.

Об этом сообщили в Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины.

Что известно о новом важном доказательстве по делу?

Как сообщили в Военной службе правопорядка, розыскные и следственные действия проводились в рамках уголовных производств по статьям об умышленном убийстве двух или более лиц и незаконном лишении свободы или похищении человека.

По информации правоохранителей, 9 июля на территории одной из общин Днепропетровской области были обнаружены и изъяты две единицы стрелкового оружия.

Изъятое оружие / Фото Военная служба правопорядка

По предварительной версии следствия, именно это оружие могли использовать военнослужащие одной из воинских частей при совершении уголовных правонарушений на территории Киевской области. В то же время в правоохранительных органах отмечают, что на данный момент эта информация является одной из рабочих версий следствия и еще требует подтверждения.

После изъятия оружие передали следователям Национальной полиции. В ближайшее время эксперты проведут комплекс баллистических и других криминалистических исследований, которые должны установить, использовались ли именно эти единицы оружия во время похищения и убийства братьев.

В Военной службе правопорядка отметили, что результаты экспертиз могут стать одним из ключевых доказательств по делу. Они помогут подтвердить или опровергнуть причастность изъятого оружия к преступлению и восстановить полную картину событий.

Правоохранители также сообщили, что досудебное расследование продолжается. Следователи продолжают собирать доказательства, устанавливать все обстоятельства преступления и проверять возможную причастность других лиц.

Напомним, по данным следствия, группа военнослужащих похитила Максима и Романа Мосейчуков, после чего братьев силой вывезли в другую область, где их убили.

В рамках расследования правоохранители задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, а также еще девять военнослужащих этого подразделения. Всем им инкриминируется причастность к резонансному преступлению.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства похищения и убийства братьев, а также роль каждого из задержанных в этом деле.

Тем временем в селе Калиновка состоялась церемония прощания с братьями Максимом и Романом Мосейчуками. Провести мужчин в последний путь пришли сотни людей – родные, друзья, сослуживцы, односельчане и неравнодушные жители общины. Во время церемонии люди требовали справедливого наказания для всех причастных к преступлению и подчеркивали, что безнаказанность порождает новые трагедии.