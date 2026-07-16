Про це повідомили у Військовій службі правопорядку Збройних сил України.

Що відомо про новий важливий доказ у справі?

Як повідомили у Військовій службі правопорядку, розшукові та слідчі дії проводилися в межах кримінальних проваджень за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

За інформацією правоохоронців, 9 липня на території однієї з громад Дніпропетровської області було виявлено та вилучено дві одиниці стрілецької зброї.

Вилучена зброя / Фото Військова служба правопорядку

За попередньою версією слідства, саме цю зброю могли використовувати військовослужбовці однієї з військових частин під час вчинення кримінальних правопорушень на території Київської області. Водночас у правоохоронних органах наголошують, що наразі ця інформація є однією з робочих версій слідства і ще потребує підтвердження.

Після вилучення зброю передали слідчим Національної поліції. Найближчим часом експерти проведуть комплекс балістичних та інших криміналістичних досліджень, які мають встановити, чи використовували саме ці одиниці зброї під час викрадення та вбивства братів.

У Військовій службі правопорядку зазначили, що результати експертиз можуть стати одним із ключових доказів у справі. Вони допоможуть підтвердити або спростувати причетність вилученої зброї до злочину та відновити повну картину подій.

Правоохоронці також повідомили, що досудове розслідування триває. Слідчі продовжують збирати докази, встановлювати всі обставини злочину та перевіряти можливу причетність інших осіб.

Нагадаємо, за даними слідства, група військовослужбовців викрала Максима та Романа Мосейчуків, після чого братів силоміць вивезли до іншої області, де їх убили.

У межах розслідування правоохоронці затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, а також ще дев'ятьох військових цього підрозділу. Усім їм інкримінують причетність до резонансного злочину.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини викрадення та вбивства братів, а також роль кожного із затриманих у цій справі.

Тим часом у селі Калинівка відбулося прощання з братами Максимом та Романом Мосейчуками. Провести чоловіків в останню путь прийшли сотні людей – рідні, друзі, побратими, односельці та небайдужі мешканці громади. Під час церемонії люди вимагали справедливого покарання для всіх причетних до злочину та наголошували, що безкарність породжує нові трагедії.