Фото дома Фарион, свастика и мемы об убийстве: что нашли в телефоне обвиняемого Зинченко

Во Львове продолжается рассмотрение дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Суд ознакомили с некоторыми материалы с телефона подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что удалось найти в телефоне Зинченко

Так, следователи проанализировали сообщения, историю звонков, поисков, файлы и другие документы с телефона Вячеслава Зинченко.

Обнаружено 7622 фотографии, отдельные из них отражены в протоколе как скриншоты. В частности, это скриншоты с карт города Львова,

– зачитал прокурор Дмитрий Петлеванный.

В частности, в телефоне Зинченко нашли фото из расположения НУ "Львовская политехника", сквера Юра и ряда улиц – в том числе скриншот дома на Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион.

Скриншот места, где проживала погибшая Ирина Фарион / фото Суспільне Львів/Ольга Иващук

Еще в телефоне нашли изображения нацистского и пророссийского характера со свастикой, Гитлером и логотипом ФСБ.

Это не касается моих взглядов, это просто загружены мемы, это шутка. Наоборот, это шутка, которая высмеивает пророссийскую позицию, что есть у Гитлера сходство с "Азовом",

– сказал Зинченко.

Также в телефоне Зинченко хранилось фото, которое насмехается над смертью Фарион – его загрузили чуть более чем за полсуток до задержания юноши.

Обвиняемый хранил картинки по смерти Фарион / фото Суспільне Львів/Ольга Иващук

Кроме того, у Зинченко хранился целый блок с фото оружия. Еще он искал в интернет-магазинах панаму, шорты с полосой козырьком и компактную камеру.

Следователи нашли переписку, в которой подозреваемый на специальном форуме спрашивал, можно ли переделать стартовый пистолет "Stalker 2914 UK", сколько это стоит и сколько времени нужно.

"В еще одной переписке, которая длилась с 26.03 по 29.03 2024 года Зинченко под ником "Параноик" договаривается о приобретении пистолета "Stalker 2914" у пользователя под ником "Алек" и покупает его. Цена – 3100 грн", – сказал прокурор.

"Параноик" указал почтомат в городе Днепр и имя получателя – Зинченко Вячеслав Федорович и номер телефона. "Алек" прислал ему номер накладной.

Что нашли в телефоне Вячеслава Зинченко / фото Суспільне Львів/Ольга Иващук