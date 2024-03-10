Якобы готовили теракт в Москве: Казахстан расследует убийство своих граждан силовиками России
В сети распространилась информация о том, что сотрудники силовых структур России убили двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в России. После этого Комитет национальной безопасности Казахстана начал досудебное расследование.
Поэтому, Казахстан расследует убийство своих граждан силовиками России, информирует 24 Канал.
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Что известно об инциденте с двумя гражданами Казахстана
В росСМИ рассказали, что 7 марта ФСБ заявила о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который, как утверждали, готовили боевики ячейки ИГИЛ в Афганистане – "Вилаят Хорасан".
Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы ответным огнем,
– отметили в российской спецслужбе.
Так, в ФСБ заявили, что по месту жительства убитых подозреваемых нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
В росмедиа отметили, что управление ФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело о подготовке к теракту.
Российские СМИ сообщили, что убитые – граждане Казахстана.
Согласно источникам одного из российских изданий, перестрелка ФСБ с погибшими произошла рано утром 7 марта в селе Коряково Калужской области. В результате этого были убиты двое подозреваемых – 35-летнего Сабита Аширалиева и 32-летнего Джанибека Таскулаева. Отмечается, что они приехали в Россию 28 февраля.
В Комитет национальной безопасности Казахстана отметили, что казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. Там отметили, что по указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. "Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества", – сообщили в КНБ Казахстана.
Угроза терактов в Москве: что известно
- 7 марта посольство США предупреждало об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня. Впоследствии об опасности со ссылкой на посольство предупредили МИД Великобритании. Посольство Германии также 7 марта дало важное предупреждение своим гражданам, которые сейчас находятся в Москве.
- В частности, эти страны призвали своих граждан ограничить путешествия в Россию в ближайшее время. Посольства также призвали не находиться в местах скопления ближайшие 2 дня.
- Так, 9 марта стало известно, что в Москве увеличили количество патрульных групп, а на некоторых видах транспорта вышло в 2 – 2,5 раза больше силовиков, чем обычно. Известно, что на дежурство отправили и силовиков в гражданской одежде.