Якобы готовили теракт в Москве: Казахстан расследует убийство своих граждан силовиками России

В сети распространилась информация о том, что сотрудники силовых структур России убили двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в России. После этого Комитет национальной безопасности Казахстана начал досудебное расследование.

Поэтому, Казахстан расследует убийство своих граждан силовиками России, информирует 24 Канал.

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Что известно об инциденте с двумя гражданами Казахстана

В росСМИ рассказали, что 7 марта ФСБ заявила о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который, как утверждали, готовили боевики ячейки ИГИЛ в Афганистане – "Вилаят Хорасан".

Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы ответным огнем,

– отметили в российской спецслужбе.

Так, в ФСБ заявили, что по месту жительства убитых подозреваемых нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В росмедиа отметили, что управление ФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело о подготовке к теракту.

Российские СМИ сообщили, что убитые – граждане Казахстана.

Согласно источникам одного из российских изданий, перестрелка ФСБ с погибшими произошла рано утром 7 марта в селе Коряково Калужской области. В результате этого были убиты двое подозреваемых – 35-летнего Сабита Аширалиева и 32-летнего Джанибека Таскулаева. Отмечается, что они приехали в Россию 28 февраля.

В Комитет национальной безопасности Казахстана отметили, что казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. Там отметили, что по указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. "Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества", – сообщили в КНБ Казахстана.

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