Ликвидация Насраллы: Иран пригрозил Израилю "уничтожением"
Источник:The Guardian
После ликвидации Хасана Насраллы в Иране начали угрожать Израилю. Там заявили, что убийство лидера "Хезболлы" приведет к "уничтожению" страны.
Об этом пишут журналисты The Guardian. Официально информацию о ликвидации Хасана Насраллы уже подтвердили в "Хезболле".
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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что убийство Хасана Насраллы приведет к негативным последствиям для Израиля, который это совершил.
Мы предупреждаем, что несправедливое кровопролитие, особенно генерального секретаря "Хезболлы", мученика Саида Хасана Насраллы, приведет к их (израильтян – 24 Канал) уничтожению,
– заявил Ареф.
Стоит отметить, что в июле этого года президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Мохаммада Реза Арефа своим первым вице-президентом, что стало важным политическим шагом.
Ранее Ареф уже занимал должность вице-президента в команде бывшего президента-реформатора Ирана Мохаммади Хатами с 2001 по 2005 год.
К слову, журналисты Reuters, со ссылкой на собственные источники, отметили, что тело Хасана Насраллы уже вытащили из-под завалов 29 сентября. Однако когда состоятся похороны лидера "Хезболлы", пока неизвестно.