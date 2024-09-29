Ликвидация Насраллы: Иран пригрозил Израилю "уничтожением"

После ликвидации Хасана Насраллы в Иране начали угрожать Израилю. Там заявили, что убийство лидера "Хезболлы" приведет к "уничтожению" страны.

Об этом пишут журналисты The Guardian. Официально информацию о ликвидации Хасана Насраллы уже подтвердили в "Хезболле".

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Что сказали в Иране о смерти Насраллы

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что убийство Хасана Насраллы приведет к негативным последствиям для Израиля, который это совершил.

Мы предупреждаем, что несправедливое кровопролитие, особенно генерального секретаря "Хезболлы", мученика Саида Хасана Насраллы, приведет к их (израильтян – 24 Канал) уничтожению,

– заявил Ареф.

Стоит отметить, что в июле этого года президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Мохаммада Реза Арефа своим первым вице-президентом, что стало важным политическим шагом.

Ранее Ареф уже занимал должность вице-президента в команде бывшего президента-реформатора Ирана Мохаммади Хатами с 2001 по 2005 год.

К слову, журналисты Reuters, со ссылкой на собственные источники, отметили, что тело Хасана Насраллы уже вытащили из-под завалов 29 сентября. Однако когда состоятся похороны лидера "Хезболлы", пока неизвестно.